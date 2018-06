"Hemos sido el referente de la UEFA y hay otra oportunidad"

Pablo Machín ha concedido la primera entrevista desde su llegada al Sevilla. Lógicamente, a los medios del club, ante los que arrojó varias reflexiones interesantes sobre su nuevo club, las exigencias, la Europa League, Joaquín Caparrós y Jesús Navas, al que ve como "el carrilero ideal" para su esquema de juego.

"Joaquín promueve un Sevilla exitoso y con garra, coraje y sentimiento para desarrollar el talento de los futbolistas. Ha tenido el honor y la valentía de dar alternativas a muchos que están jugando en los mejores clubes y han sido campeones del mundo. Me cuenta que hay que tener la mente abierta para que pueda aparecer gente con talento y con hambre", expone el preparador soriano, que se siente preparado para soportar la presión y la exigencia que le espera: "Yo la presión desde que empecé me la he metido yo mismo, más allá de que en el estadio haya 10.000 ó 20.000 personas, pero el entrenador siempre convive con la presión. Ahora la tengo que vivir de primera mano porque en un club más grande la exigencia es mayor. Pero quiero vivirlo con normalidad y, sobre todo, algo que es muy importante, con sentido común".

Machín también se refirió al regreso del Sevilla a la Europa League, afirmando que no le incomoda más de lo necesario tener que jugar eliminatorias en agosto y recordando que será uno de los favoritos. "El Sevilla ha sido el referente en la UEFA y ahora mismo tenemos otra oportunidad de poderla conseguir, pero tenemos que sacar rendimiento a la plantilla, pero no sólo por llamarnos Sevilla, sino también por los mimbres que se tengan", advirtió.

En la entrevista, publicada en la revista oficial, sólo individualiza con Jesús Navas y ese perfil de hombre de banda que el técnico tendrá que readaptar a su modelo de juego. "A modo de curiosidad, me sorprendió mucho cuando Guardiola lo puso de lateral, pero el juego de Pep es tan dominador que no necesita un lateral con dotes defensivas marcadas. Cuando nos enfrentamos al Sevilla pensé que podía ser más vulnerable atrás, pero ha evolucionado y se ha sabido adaptar. Tengo clarísimo que es el carrilero ideal para mi sistema y esa sangre sevillista puede ser un plus en momentos determinantes", afirmó el entrenador sobre lo que espera del histórico canterano nacido en Los Palacios.