Un sistema con corsé

Parecían lejanas, pero regresaron ciertas dudas al Sánchez-Pizjuán tras la debacle del pasado miércoles. No tanto por la derrota en el Santiago Bernabéu, que podría entrar en bastantes quinielas, más bien por la forma en la que se produjo. El Sevilla se ahogó en su propio sistema. Una idea fija, encorsetada, que parecía no mostrar más alternativa sobre el césped que la planteada desde el primer minuto. Y todo ello, pese a que no se estaba desarrollando como debiera.

Porque el equipo hispalense trató de sacar la pelota siempre desde atrás, jugada, pese a que el Real Madrid proponía una alta presión que lo impedía. Así nació el primer gol de los blancos, tras una mala salida de Mercado y N'Zonzi. Una falta de argumentos que incluso desde el propio vestuario se puso de relieve al término del encuentro. "No hemos sabido salir de su presión y nos equivocamos no pegando algún balón en largo que nos hubiera beneficiado para quitárnoslos de encima", criticó Sarabia.

Una falta de identidad, sobre todo en la primera parte, que el propio Sampaoli reconoció. "Me sentí extraño", llegó a afirmar al término del partido en relación al concierto de su equipo en el coliseo blanco. "Tenemos que recuperar la competitivad con la que acabamos el 2016", recalcó.

La falta de acierto, de identidad, al fin y al cabo, no sólo quedó latente a la hora de sacar la pelota desde atrás. Tampoco de cara a puerta fue el día de los sevillistas, que dejaron casillero anotador a cero por quinta ocasión desde que arrancó la temporada: en la ida y en la vuelta de la Supercopa de España ante el Barcelona, ante la Juventus en Turín y ante el Lyon en tierras galas en la Liga de Campeones fueron las otras cuatro ocasiones.

Lastrados arriba, sobre todo, por el falso nueve que Sampaoli ha tratado de colocar en ciertos partidos, como los de competición europea y que repitió el miércoles en Madrid, ha demostrado más sombras que luces sobre el césped, siendo incapaz de hacer gol.

En este sentido, al técnico también se le ha criticado la falta de reacción el miércoles ante el Real Madrid, buscando, por ejemplo, incentivos con los cambios. Poco arriesgó Sampaoli, dando entrada a Ben Yedder sólo a falta de ocho minutos para el final y cuando el partido aparentaba estar más que decantado para el equipo blanco desde el descanso gracias al 3-0 con el que los de Zinedine Zidane se marcharon.

Prometió trabajo Sampaoli para alejar las dudas y volver a encontrar el equipo competitivo. Mañana ante la Real Sociedad, primera prueba de este equipo que busca reencontrarse.