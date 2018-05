El feminismo vuelve a la calle para pedir fondos contra la violencia machista

Miles de mujeres volvieron a teñir de violeta las calles de las principales ciudades españolas para instar al Gobierno a cumplir con su palabra de incluir en los Presupuestos Generales del Estado los 200 millones con los que se comprometió a dotar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Convocadas por más de 300 organizaciones del movimiento feminista y con el respaldo de CCOO y UGT, las españolas se han movilizado para censurar que el Ejecutivo sólo haya previsto para este año una partida de 80 millones, dejando los 120 restantes que correspondían a comunidades y ayuntamientos a la financiación autonómica. Bajo el lema Compromiso = Presupuesto. La lucha sigue. Nos vemos en las calles. ¡Ni una menos!, la movilización auspiciada por la Plataforma 7N ha discurrido con mucha menos afluencia que otras concentraciones feministas como las del pasado 8 de marzo o contra la sentencia de La Manada.

Con todo, en Madrid se logró reunir a varios centenares de asistentes que gritaron: "Aquí estamos las feministas exigiendo el presupuesto", "Vergüenza", "Rajoy, trolero, nos quitas el dinero", "No falta dinero, falta voluntad, hay para defensa y no para igualdad" y "Menos lacitos y más euritos". A esta cita asistieron representantes políticos como la vicesecretaria del PSOE, Adriana Lastra, para quien la violencia machista "es el mayor problema que tiene el país", o la diputada de Podemos Sofía Fernández Castañón, quien ha criticado al Gobierno por "mentir", pues "no son los presupuestos más sociales de la historia".

Y es que, según insistió ayer la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, los Presupuestos que se votarán la próxima semana dedican una partida total de 408 millones de euros a esta batalla, "el importe más alto de la historia" y garantizan a las comunidades una dotación suficiente para cumplir con las medidas del Pacto gracias a una partida de 4.200 millones. Pese a que no era objeto de estas manifestaciones, las críticas a la resolución judicial de la Manada se han dejado oír en varias de las 70 ciudades donde se desarrollaron.

La avenida Carlos III de Pamplona fue el escenario elegido para la concentración, en la que han participado representantes de diferentes formaciones como el PSN o Podemos; allí se han unido la censura al incumplimiento del Pacto con mensajes como "no es abuso, es violación", "no más violencia machista" o "yo si te creo". Paralelamente, en las tres capitales vascas decenas de mujeres reclamaron más dotación presupuestaria.

Alrededor de un centenar de mujeres colorearon de morado la plaza del Ayuntamiento de Valencia en un acto en el que han estado presentes el alcalde de la ciudad, Joan Ribó; la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, así como dirigentes de PSPV-PSOE, Compromís y Podem.