Las chicas son guerreras

El programa fue un éxito que permanece de manera entrañable en la memoria colectiva de los estadounidenses. La serie viene a hacer cosquillas a esos recuerdos de los paisanos pero sobre todo se encamina a sorprender, en todo el mundo, a los jóvenes espectadores, los más fieles de la plataforma Netflix. El estreno de hoy tiene forma de ring, Glow, la ficción sobre las luchadoras que animaron la televisión de los años 80. A través de las historias de algunas de aquellas protagonistas parte una serie muy femeninan y feminista. Un Orange is the new black con maillots y leotardos. Una de sus creadoras, Carly Mensch, lo es también de la serie de las reclusas.

La historia de Glow parte desde Ruth Wilder, que interpreta Alison Brie (Mad Men). Ella es una actriz en paro que trata de abrirse camino en Los Angeles del esplendor de Ronald Reagan en el que no hay muchas perspectivas para las mujeres. La joven termina formando parte de un grupo de inadaptadas en el Hollywood de cascabeles. Son reunidas por un fracasado director de cine, el promotor que idea crear de la versión femenina del wrestling un acontecimiento televisivo familiar. Sam Sylvia lo encarna el cómico Marc Maron, el único protagonista masculino de una ficción coral. "Este rodaje fue especial y las actrices supieron llevarme de la mano". Sylvia tiene fe en su proyecto pero también "tiene falta de escrúpulos", admite el actor.

La actriz protagonista, por su parte, destaca la perseverancia de Ruth, otra forma de tener fe en ese esfuerzo que se presenta tan difícil en la ficción. Brie reconoce que la esencia de comedia y optimismo, pese a cierto poso de desencanto, se reúnen en la personalidad de Ruth.

"Era complicado contar esta historia de las chicas de Glow y es por la labor de las productoras que han sabido narrar todo este universo femenino", expone Brie sobre la dificultad del guión de estos diez episodios. La primera temporada estará disponible desde hoy en todo el mundo, como sugerencia para el primer atracón televisivo del verano.

Las luchas de Glow duraron en antena entre 1986 y 1990 y la producción pudo hacerse con muchas entregas de aquel show para inspirarse y trasladarlo a esta adaptación de su historia. La simulación de los combates, la recreación de aquellas luchadoras, ha tenido también su desafío para esta serie que juega también "de manera muy divertida" la ambientación ochentera.