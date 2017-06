Julio Benítez 'El Cordobés' inicia la rehabilitación y confía en volver "muy pronto" a los ruedos

El torero Julio Benítez El Cordobés ha iniciado ya el proceso de rehabilitación tras el accidente de tráfico que sufrió el 7 de junio. El diestro ha señalado que se encuentra "muy recuperado" tras la intervención de la fractura de tibia y peroné que sufrió en su pierna izquierda como consecuencia del impacto. Del traumatismo cráneoencefálico que también sufrió al salir despedido "estoy bastante bien, aunque de vez en cuando me duele un poco la cabeza", precisó .

El estado de ánimo de El Cordobés’es "positivo, porque la herida después de la intervención va cicatrizando bien, y todo va como se esperaba". Añadió que tanto es así que "ya he comenzado la rehabilitación. Voy todos los días al Hospital San Juan de Dios y, aunque duele un poco, estoy forzando la máquina para estar cuanto antes de nuevo vestido de luces y haciendo el paseo".

En cuanto a la vuelta a su actividad profesional, Benítez indicó "que tengan seguro mis seguidores que me van a volver a ver esta temporada. Que no se ha acabado tras el accidente. Ni mucho menos". Aunque ha querido ser prudente para fijar el día de su reaparición, avanzó que "en unos días, no muchos, daré la fecha aproximada de mi vuelta a los ruedos. Que va a ser muy pronto. Ya que estoy muy bien".

El diestro ha querido aprovechar también para "dar las gracias por el cariño y el interés que me han demostrado mis seguidores, y sobre todo los aficionados, tanto en redes sociales como por los distintos medios que me han hecho llegar su preocupación. A todos y cada uno mil gracias".