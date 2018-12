Asaja-Córdoba protesta por el IRPF del olivar

La reacción de Asaja-Córdoba tras la publicación de la orden de módulos del IRPF para 2019 no se ha hecho esperar. El presidente de la organización agraria, Ignacio Fernández de Mesa, ha venido pidiendo, también de forma explícita desde estas páginas, la reducción los módulos del olivar de aceite de Córdoba y al no ver atendidas sus demandas lamenta que el Gobierno central no haya corregido lo que entiende como un agravio que para el olivar cordobés, con respecto a otras provincias olivicultoras limítrofes.

Asaja lamenta que la nueva publicación no recoja ningún cambio en relación al año pasado, por lo que espera que finalmente en la orden de reducción de los módulos por motivos de inclemencias meteorológicas, se produzca una modificación del texto, atiendan las peticiones de la organización agraria y se equiparen los módulos a los de Jaén y Sevilla que sí contaron con una reducción.

Y es que las comarcas olivareras de producción de aceite de oliva de Córdoba y Jaén tienen enormes similitudes, siendo muchos de los términos municipales productores colindantes en ambas provincias, por lo cual “no es razonable ni justo que, teniendo las mismas circunstancias, el tratamiento fiscal sea discriminatorio hacia Córdoba”.

Por estos motivos, la organización agraria solicita que sean revisados los módulos para el olivar en toda la provincia de Córdoba y “se asimilen a los aprobados en la Orden anterior para Jaén, dejando para los productos del olivo un 0,18 en todos los términos municipales”.

También pide que se deje para la aceituna de mesa un 0,18.