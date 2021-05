Huévar ultima un acuerdo para aplazar y fraccionar casi 17 millones de deuda con la Seguridad Social

El Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe, que dirige la alcaldesa popular María Eugenia Moreno, confía en poder firmar a mediados del mes de junio un acuerdo con la Seguridad Social para hacer frente a su gran "losa": una deuda con ésta y con Hacienda de casi 17 millones de euros (de los que 3 aproximadamente son ya intereses) y que lo han convertido durante años en uno de los municipios del país con más déficit por este concepto, en proporción a sus 3.100 habitantes.

Según Moreno, el acuerdo negociado con el Ministerio de Hacienda a través del ICO, recogería un periodo de carencia de dos años (en los que el Ayuntamiento no pagaría nada, salvo los más de 30.000 euros del ordinario de cada mes) y, pasado ese tiempo, tendría que afrontar el pago fraccionado de los 17 millones en 10 años.

Como aval para la operación -que se pidió a la Diputación a través del Opaef, pero no obtuvo respuesta- se contará con las licencias por la instalación de varias empresas en el término municipal, principalmente, una planta fotovoltaica, cuyo proyecto de actuación se podría aprobar en breve por la comisión de gobierno local.

Así lo ha asegurado este martes la regidora, quien, respaldada por sus ediles, ha recordado que ese acuerdo ha tardado porque se ha intentando buscar una opción que no implicara subidas de impuestos o reducción de plantilla, con la consiguiente afección a los servicios.

Quejas por no poder usar la sala de prensa de la Diputación La alcaldesa de Huévar y portavoz del PP en la Diputación, María Eugenia Moreno, ha censurado la falta de respuesta del equipo de gobierno de la Diputación a la petición del grupo popular para usar la sala de prensa y aportar estos datos sobre la gestión y la deuda en el municipio. No es la primera vez que ocurre o que se les niega el uso. La edil, que ha hecho las declaraciones en el patio, tiene intención de contactar con el resto de portavoces para exigir que se den facilidades a todos.

Al margen de ese acuerdo que le dará oxígeno para este mandato, desde 2019 se han abonado otros 4 millones de euros por otro tipo de deudas y el periodo medio de pago a proveedores se ha logrado reducir de 300 días a 25. En estos momentos tampoco hay deuda con los trabajadores y ya se pagan las nóminas el día 25 del mes.

El acuerdo con la Seguridad Social es especialmente importante porque esa deuda es la que provoca que el Ayuntamiento tenga retenidos desde hace años la Participación de los Ingresos del Estado (PIE, el dinero que mes a mes debe llegarle del Gobierno central para su gestión ordinaria). Estar al día con la Seguridad Social y Hacienda es una exigencia además para acogerse a ayudas y subvenciones.

Por ejemplo, los proyectos del Aepsa (antiguo PER, estratégico en un municipio agrícola) se deben ejecutar a través de la Mancomunidad de Fomento y Desarrollo del Aljarafe, el Ayuntamiento directamente no puede. Huévar sí se podrá acoger al Plan Contigo, pero hay otras ayudas (compra de camiones o maquinaria...) de la Diputación en las que sólo ha podido entrar en la última fase, cuando se halla alguna fórmula legal para los municipios que están en circunstancias parecidas, o a las que directamente no puede acogerse por reparos legales, como la señalización turística.

Con estos avances en una complejísima situación económico-financiera, por la que han pasado otros ayuntamientos desde la crisis de 2010 pero que Huévar ha tardado casi una década más en afrontar, Moreno ha destacado la gestión del PP, "que sabe gobernar de otra manera", frente a los 36 años de gobierno socialista, caracterizados por la "mala gestión" y por llevar "a la ruina al Ayuntamiento con los fondos de todos".

"Hemos pagado 4 millones de euros en un ayuntamiento en quiebra, hemos abierto las puertas para que Huévar pueda tener todos los servicios que se merece", ha subrayado, a la vez que ha insistido en que no dejarán de "trabajar también para descubrir todas las tropelías del PSOE" en este Ayuntamiento aljarafeño, con el "beneplácito del PSOE a otros niveles" y que "ha hipotecado el futuro del municipio".

El PP gobierna en minoría en Huévar, con 4 concejales, y el apoyo para algunas decisiones en el Pleno del único concejal de Adelante, que deshace el empate con el PSOE que se produjo en concejales en las últimas elecciones municipales.