Mairena quiere fijar los 15 años como edad mínima para circular con patinetes eléctricos

Mairena considerará infracciones leves, con multas de 100 euros, cometidas por los VMP el circular por zonas prohibidas, no cumplir con las condiciones de visibilidad y carecer de la documentación. Como infracciones graves (200 euros) se tipifican transportar a más de una persona o circular sin tener la edad, de forma negligente o con auriculares, escuchando cualquier tipo de dispositivo o sin el casco homologado cuando se exige, arrastrar o remolcar, entre otras. En el caso de las bicis, se considera infracción grave que un menor transporte a otro; también, que lo haga un adulto pero en un asiento no homologado o aparcar en las aceras obstaculizando gravemente la circulación del peatón.

Sólo si no existe carril bici, estos vehículos podrán circular por la calzada, a una velocidad “moderada” y que no sobrepase los 25 kilómetros por hora.

Las empresas de alquiler deberán controlar el número de vehículos en cada parada autorizada

La ordenanza intenta regular también la presencia y obligaciones de empresas de alquiler o de movilidad compartida que puedan instalarse en Mairena, aunque hasta el momento no hay ninguna. Al margen de otros aspectos que puedan ir recogidos en el pliego o concesión, se recoge que estarán obligadas al inicio y fin de cada jornada a dejar un determinado porcentaje de bicis o VMP en cada uno de los estacionamientos. También se exigirá un local físico, teléfono y persona de contacto las 24 horas y una línea de atención al cliente y que la tecnología de gestión de estos vehículos garantice la información en tiempo real al Consistorio, la geolocalización de los mismos. Al margen de los seguros de responsabilidad civil, estarán obligadas a identificar al conductor que, en su caso, haya cometido una infracción o se haya visto implicado en un accidente. Además, deberán pagar tributos por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local. La norma considera infracciones muy graves que estas empresas no cumplan las condiciones de la autorización, no faciliten a los usuarios los elementos de seguridad necesarios o permitan el uso de los vehículos a personas que no puedan hacerlo.