La Estación Biológica de Doñana saca una web sobre el Virus del Nilo y la concentración de mosquitos

No obstante, lo más novedoso de que este " Observatorio de mosquitos del Guadalquivir" es que refleja y actualiza gráficos sobre las capturas de mosquitos en las trampas que la Estación Biológica de Doñana tiene colocadas para este proyecto de investigación –centrado en la abundancia del insecto y en la detección y estudio de los virus que porta– y que se ha puesto en marcha a raíz del brote de 2020. Esas trampas están en varios puntos de los términos de La Puebla del Río, Coria y Palomares .

La web es https://mosquitos.ebd.csic.es y es una iniciativa financiada con fondos Next Generation de la UE. Incluye una síntesis de la naturaleza del conocido internacionalmente como West Nile Virus (WNV, por sus siglas en inglés), con enlaces a otras web europeas, de organismos científicos o instituciones que manejan información. También hay un apartado sobre los distintos tipos de mosquitos.

Aún faltan municipios por entregar su plan de control

La misma semana que se ha confirmado un primer caso de contagio de Virus del Nilo Occidental –un vecino de Dos Hemanas, de 35 años que también tiene el Covid– la Junta ha señalado que no todos de los 43 municipios de Sevilla que debían elaborar y presentar un plan municipal de control de mosquitos lo han concluido. La Consejería de Salud no ha precisado cuántos y cuáles son los que van con retraso, pero sí ha señalado que se les ha advertido que por las fechas y las temperaturas y la “ecología” del mosquito no pueden dilatar las medidas de vigilancia y los tratamientos ya en aquellos casos en los que sean necesarios. Dependiendo de los municipios, ese plazo adicional finaliza este mes, es decir, esta misma semana. En esos planes municipales, los ayuntamientos deben detectar dónde están los focos larvarios en sus municipios, intentar evitarlos o tratarlos, así como ir analizando qué especies de mosquitos están circulando y su concentración y fijar medidas para controlar la proliferación.