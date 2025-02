Más de 5.700 andaluces murieron en 2024 en la lista de dependencia y casi 51.000 siguen a la espera

Más de 5.700 personas murieron en 2024 en Andalucía esperando a ser valoradas o atendidas por el Sistema de Atención a la Dependencia y cerca de 51.000 continúan a la espera de ser valoradas o atendidas, según el XXV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, realizado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España y presentado este viernes en el Congreso de los Diputados.

En concreto, entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024 un total de 5.751 personas fallecieron en Andalucía en lista de espera para la resolución de grado o de reconocimiento de prestación, de las cuales 2.293 estaban pendientes de resolución de grado y 3.458 pendientes de prestación aunque tenían derecho a ella, según el informe, consultado por Europa Press.

En 2024, un total de 50.848 personas estaban a la espera de ser atendidas en Andalucía, en las distintas fases del procedimiento, con un tiempo medio de tramitación de un expediente de 602 días, pese a que el plazo máximo marcado por ley es de seis meses (180 días).

A nivel nacional, el informe refleja que más de 34.000 personas fallecieron en 2024 esperando ser valoradas o atendidas por el Sistema de Atención a la Dependencia en España y más de 270.000 siguen a la espera de ser valoradas o atendidas. Según los autores del estudio, esto significa que "cada 15 minutos" en España fallece una persona en el "laberinto burocrático" de la Ley. En estos 18 años desde que se aprobó esta norma, añaden, 3.699.078 personas han recibido atenciones del Sistema de Atención de la Dependencia mientras que 900.000 personas han fallecido en las listas de espera.

"Este es un dato terrible, cuando nosotros decimos esto los ministerios, desde que se hacen públicos estos datos, es lo que más les fastidia a los gobernantes que se hablen de los muertos en su comunidad autónoma, de los muertos en el país, hasta el propio ministro en una rueda de prensa decía 'sólo habláis de muertos'. Coño pues que no haya listas de espera. Si no hubiera 270.000 personas en lista de espera no habría tantos muertos", ha denunciado el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, durante la presentación del informe en el Congreso de los Diputados.

Además, los directores de Servicios Sociales aseguran que 270.325 personas están a la espera de ser atendidas, en las distintas fases del procedimiento, 26.106 menos que en 2023, y que al ritmo del último año se tardarían "más de 10 años" en alcanzar la plena atención.

Este dato generó polémica el pasado mes de enero ya que el Ministerio de Derechos Sociales lo desmintió, afirmando que eran 193.745 personas en esta situación. Por su parte, la Asociación insiste en que 2024 finalizó con 270.325 personas a la espera de un procedimiento: 142.466 personas con derecho reconocido en espera de atención, 36.778 menos que el año anterior; y 127.879 personas pendientes de valoración, 10.698 más que hace un año.

Además, señalan que el tiempo medio registrado desde la solicitud hasta la resolución del expediente fue de 334 días en 2023, diez más que el año anterior.

"Tenemos que reducir las listas de espera, no puede ser que este año el tiempo medio de atención a dependencia ha subido en 10 días. El año pasado era de 324 y este año 334, eso es insoportable. Nuestros gobernantes tienen que saber que nosotros tenemos que ser capaces de atender en 180 días, que muy pocas comunidades lo hacen, sólo tres", ha remarcado Ramírez.

Asimismo, los autores del estudio han alertado de que el 44% de la reducción de las listas de espera de la dependencia se ha debido a "fallecimientos" y "no a que las comunidades autónomas hicieran bien su trabajo". Además, han lamentado que en 2024, en Madrid y Canarias aumentó el número de personas pendientes de recibir una prestación por dependencia.

En todo caso el estudio revela que en 2024 aumentó el número de personas atendidas en el Sistema de Atención a la Dependencia, hasta alcanzar los 1.518.424, lo que supone un crecimiento del 7,55%, es decir, 106.558 personas atendidas más que a principio de año.

Asimismo, destaca que 69.650 personas más tienen reconocida su situación de dependencia; hay 104.276 solicitudes más y 93.584 resoluciones de grado más.

Modelo 'low cost'

No obstante, la Asociación indica que "ni siquiera el importante incremento de financiación que recibió el Sistema entre los años 2021 a 2023, en el Plan de Choque, ha logrado impedir que el Sistema se desarrolle con un modelo 'low cost', con prestaciones y servicios de muy baja intensidad o cuantía, que no responden a las necesidades de las personas en situación de dependencia".

Un ejemplo "vergonzoso" para los directores de Servicios Sociales es el servicio de teleasistencia ya que, según los datos que han recopilado, "en España hay 65.973 personas beneficiarias del Sistema de la Dependencia que reciben como prestación única la Teleasistencia", 4.976 más que en 2023.

Por otra parte, el informe precisa que el 41,9% de las personas beneficiarias del Sistema son atendidas con la Prestación de cuidadoras Familiares, porcentaje que se incrementa en 2024, cuando esta prestación tiene un importe medio mensual de 264,11 euros (percibidas actualmente por 636.030 personas).

Por grados, según el estudio, estas cuantías son, de promedio: 168,8 euros/mes para los Grado I; 277,2 euros/mes para los Grado II y 384,6 euros/mes para los Grado III.

Dos horas y media de atención en domicilio

Igualmente, señala que la Ayuda a Domicilio presenta unas intensidades horarias medias de 35,65 h/mes, por grados: 17,4 h/mes para los Grado I; de 39,8 h/mes para los Grado II y de 60,2 h/mes para los Grado III, dos horas y media diarias de lunes a viernes para estos últimos, lo que es "claramente insuficiente" para la asociación, porque son personas que necesitan apoyos de forma permanente.

La Asociación recuerda que recientemente se ha aprobado un Proyecto de reforma de la Ley de Dependencia pero denuncia que se ha hecho "sin incremento presupuestario y cuando todavía no se ha cumplido los contenidos de la actual norma".

A su juicio, sería necesario aumentar en 1.000 millones el presupuesto para dependencia en los próximos PGE para que estas "buenas intenciones" sean realidad, exigiendo a las Comunidades Autónomas agilizar procedimientos que reduzcan la lista de espera, incrementar las cuantías de las prestaciones y las intensidades de los servicios, además de permitir compatibilidades.

Por territorios, el informe avisa de que "se mantienen las enormes desigualdades tanto en cobertura como en modelos de gestión". Así, indica que 9 comunidades aprueban la escala este año. Castilla y León y Castilla La Mancha, ambas con 8,3 puntos, encabezan esta clasificación. Murcia (3,1), Canarias (3,3), Cataluña (3,6) y Cantabria (3,6) están a la cola.

Para esta escala, los directores de Servicios Sociales estudian 18 indicadores como las personas beneficiarias con prestación efectiva PIA sobre el total de la población potencialmente dependiente; las personas en limbo de la dependencia o el gasto público en prestaciones y servicios por población potencialmente dependiente, entre otras.