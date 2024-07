El 70% de los jóvenes andaluces encuentra porno en internet "sin buscarlo"

SAVE THE CHILDREN

Save the Children ha advertido que los jóvenes andaluces están expuestos a varios riesgos cuando navegan por internet y ha alertado que el 70% de ellos han encontrado contenido pornográfico sin buscarlo, así como uno de cada tres adolescentes ha contactado con desconocidos a través de la red.

Estos datos se extraen de un informe publicado por Save the Children donde se analizan los derechos de la infancia y la adolescencia, así como, su protección en el entorno digital. La organización ha apuntado en un comunicado que el objetivo de la investigación ha sido conocer las relaciones de los menores en internet, garantizar sus derechos y protegerlos ante cualquier tipo de violencia. La investigación ha realizado encuestas a 3.315 adolescentes entre los 14 y 17 años en España. Los resultados generales han manifestado que el 90% de los adolescentes se conecta varias veces al día a internet, además la mitad lo usa de forma habitual desde los once años.

En el ámbito andaluz, de los jóvenes encuestados el 86,1% han usado internet para entrar en redes sociales, mientras que el 72% lo han usado para comunicarse. Las chicas han utilizado la red para escuchar música, ver series o películas y comprar; mientras que los chicos han visualizado contenido de otros creadores. La mayor diferencia por género se ha encontrado en el acceso a juegos online, siendo mayoritario el acceso por parte de los chicos -65,2%- frente al 18,2% de las chicas.

Uno de los riesgos ha sido la exposición a contenido erótico y pornográfico así, casi siete de cada diez adolescentes ha encontrado este contenido sin buscarlo. La responsable de incidencia política de Save the Children en Andalucía, Ana Sánchez, ha afirmado que la exposición "puede tener consecuencias negativas" pues genera una percepción de las relaciones sexuales basadas en un modelo patriarcal, incluso erotizando la violencia a las mujeres. Además, los jóvenes pueden llevar estas conductas sexuales a sus propias experiencias.

Otro riesgo es el contacto con personas desconocidas. Así, este informe arroja que uno de cada tres adolescentes a nivel estatal ha contactado con desconocidos a través de internet, y el 23% ha afirmado que sí realizaría el encuentro con la persona desconocida. Si se diferencia el dato por género, el 27,4% de los chicos acudiría al encuentro frente al 17,3% de las chicas.

A la hora de establecer normas de uso en casa para controlarlos cuando navegan en internet, en Andalucía, solo el 30% ha asegurado tener limitadas las horas de conexión, mientras que un 40,8% ha afirmado que sus familiares le han explicado los posibles riesgos. A pesar de estos límites, un 37% de adolescentes han asegurado saber saltarse las medidas de control a nivel estatal.

El 70% cree que enviar fotos sexuales sin permiso es un delito

El informe de Save the Children ha recogido las formas de violencia que pueden sufrir en el entorno digital: el abuso sexual infantil a través de la red -grooming-, el ciberacoso o la violencia de género cuando se extiende a internet y las redes sociales. En este contexto, uno de cada tres adolescentes -chicos- no cree que enviar fotos de carácter sexual sin permiso es o deba ser un delito, o no está seguro de que deba serlo. Sin embargo, a nivel andaluz, el 70% de los adolescentes son conscientes de que enviar fotos de carácter sexual sin permiso es o debería ser un delito.

De la misma forma, el 40% de los jóvenes a nivel nacional no ha creído o no ha estado seguro de que mandar mensajes con insultos o amenazas sea delito. Mientras que en Andalucía, el 72,7% de los adolescentes sabría dónde acudir a denunciar un caso de violencia online.