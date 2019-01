"El día a día andaluz va a ser más sensato que el ruido político y mediático"

El presidente y fundador de Ciudadanos, Albert Rivera, ha estado esta mañana en Málaga y ha concedido una entrevista a este diario en plena marea andaluza. Asegura que habrá consejeros independientes de Ciudadanos, se desliga de Vox y reclama al PSOE, Adelante Andalucía y al propio Vox que hagan una oposición responsable para sacar acuerdos adelante.

-¿Por qué ha apostado tanto en Andalucía por Javier Imbroda, que ha pasado a ser uno de los hombres fuertes junto a Marín y del que se espera que dirija una macroconsejería?

-Porque Javier es un gran profesional, es un ciudadano en el término literal de la palabra, y es buena persona. Las tres cosas juntas son idóneas para participar en la vida pública. En segundo lugar creo que Andalucía necesita consejeros y gobernantes que miren al futuro, que hablen otro lenguaje distinto al del enfrentamiento y sectarismo de los partidos. Es independiente, no es ni siquiera militante de Ciudadanos en estos momentos y me gustaría que gente como Imbroda impregnara de modernidad, de diálogo y de liderazgo al gobierno de Andalucía. Más que una apuesta personal es una apuesta de proyecto, él apostó también por Ciudadanos, y me hace mucha ilusión que gente como Javier esté con nosotros. Además, como medio malagueño que soy, creo que Málaga se merece un peso fuerte en una consejería en temas de educación o formación que él conoce en primera persona como profesional. Para mí la educación es lo más importante de un país y en Andalucía con los resultados que tenemos y las necesidades de mejora, Javier es un hombre que conoce muy bien la educación, se ha dedicado muchos años a la formación profesional, al deporte de élite y es la persona idónea para estar en el gobierno.

-¿Puede adelantar algún fichaje más?

-No porque me matan (se ríe), pero sí le puedo decir que va a haber algún otro independiente que también será consejero o consejera. Eso es bueno para el gobierno andaluz. Que pasemos del gobierno del carné del partido en la boca a gobiernos independientes con gente que viene de la sociedad civil, con profesionales. Es otro aire que necesita Andalucía y se parece más a la Andalucía real. Espero que haya más gente que dé el salto a la política y estamos trabajando en ello para que haya gente muy potente en ese gobierno.

–¿Le ha puesto el resultado de Vox en Andalucía entre la espada y la pared?

–No. Al revés. Los andaluces han tomado la sabida decisión de cambiar de gobierno después de 36 años y para mí es un orgullo y estoy muy feliz de encabezar ese cambio en un gobierno en coalición. Desde el centro político es mucho más fácil llegar a acuerdos como ha demostrado Ciudadanos, que lo hemos hecho históricamente con el PP y con el PSOE, pero la gran novedad ahora es que gobernamos. Los andaluces nos querían ver empezar a gobernar, dirigir consejerías y dirigir proyectos de ley. Habrá un gobierno en minoría pero fuerte, con dos partidos y un parlamento que tendrá la capacidad de decidir. Espero que los partidos de la oposición, PSOE, Podemos y Vox, estén a la altura y permitan que se legisle y se avance en aquello que sea bueno para Andalucía, más allá de intereses partidistas.

–¿Ha sido el pacto con Vox un mal menor para desalojar al PSOE del gobierno andaluz?

–Nosotros no hemos querido pactar con los populistas, ni lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. A diferencia del PSOE y del PP, nosotros creemos que al populismo se le combate intelectual y políticamente pero no con vetos sino con propuestas, con reformas, con ideas distintas. España no necesita más extremismos ni guerracivilismos sino más moderación, más reformas y más valentía a la hora de afrontar el futuro. En lugar de la Reconquista me gustaría hablar más de la conquista del futuro, de nuestra educación, nuestros hijos y el empleo. Eso es la modernidad. Mirar al pasado para enfrentar a los españoles como hacen los populistas y como parece que PP y PSOE le hacen el juego. Creo que Ciudadanos se va a quedar como el único proyecto político que pueda encabezar un espacio de construcción y no solo de destrucción del rival.

–En cualquier caso, a sus socios europeos no les ha gustado ese acercamiento con Vox indispensable para poder gobernar.

–Nosotros hemos sido coherentes. Hemos hecho un gobierno constitucionalista sin acuerdo ni compromisos con los populistas. A partir de ahí, a diferencia de Sánchez y Casado, en vez de obsesionarme con copiar a los populistas lo que quiero es ganarles y tener un proyecto mejor.

–¿Le puede afectar de cara a las nacionales el apoyo indirecto del partido de Abascal?

–Yo lo único que veo es que en las dos últimas elecciones importantes Ciudadanos ganó en Cataluña y en Andalucía ha sido el partido que más ha crecido y además gobierna. Bendito problema. El problema lo tiene el PSOE que se ha pegado un batacazo, el PP que llegó a tener 50 escaños en 2012 y tiene 26, o Podemos que han perdido presencia.

–¿Cómo espera que sea la cohabitación con Vox en estos primeros meses de legislatura en Andalucía?

–La lógica institucional y de trabajo diario va a poner a todo el mundo en su sitio. El gobierno tendrá que gobernar y suprimiremos aforamientos, bajaremos impuestos, haremos una auditoría, modificaremos e innovaremos en el campo de la educación, el empleo o la formación. Las consejerías de Ciudadanos van a ser muy importantes en ese sentido. Los partidos de la oposición tendrán que decir qué votan ante cada proyecto de ley. Me pregunto ¿va a impedir por ejemplo el PSOE que haya una educación gratuita de cero a tres años? ¿Va a impedir Vox una bajada de impuestos? ¿Va a impedir Podemos una supresión de los aforamientos? La realidad del día a día andaluz va a ser por suerte bastante más sensata que el ruido político y mediático de estos días. Confío en los hechos y en el trabajo. Yo solo le pido al PSOE que asuma la derrota, que hay un cambio y que los andaluces han hablado. Me preocupa que el PSOE se mimetice con Podemos y copie sus técnicas. Ya sabíamos que Podemos o la CUP hacía escraches, pero que el PSOE flete autocares para hacer escraches ante una investidura legítima de un gobierno constitucionalista no tiene precedentes. Los liberales nunca haremos un escrache a otro partido por pensar distinto.

–Si uno de los tres partidos cambia de parecer se cae el castillo. ¿Cuáles son sus líneas rojas?

–No creo en la izquierda y la derecha. Eso está superadísimo. No creo que el parlamento tenga que tener una lógica de izquierda o derecha. Debe haber sentido común. Nosotros vamos a llevar nuestras 90 reformas, no vamos a hablar del libro de los demás. Nuestro libro es Andalucía y los andaluces. Entiendo la burbuja política y mediática, pero la realidad es que las familias andaluzas esperan soluciones en educación, en empleo, etcétera. En 2015 mucha gente razonable y sensata nos decía que íbamos a desaparecer porque no se iba a entender que propusiéramos reformas pero que no estuviéramos en el gobierno. Y Ciudadanos ha sido el que más ha crecido. Vaticino que los que dicen que no se puede gobernar en coalición y llegar a acuerdos variables con el parlamento se van a equivocar. Los andaluces y los españoles están más preparados para ese cambio de forma que los políticos. Va a haber cambios que a la gente la va a ir bien en su vida y sus bolsillos. Yo lo único que pido es que nos dejen trabajar y apoyen las buenas medidas para los andaluces.

-¿Se podría trasladar el acuerdo con el PP a los ayuntamientos y diputaciones tras las municipales?

-Vamos a ir caso a caso. No es extrapolable porque en cada municipio pasan cosas distintas. Se equivocan los que quieran tener un piloto automático y piensan que todo es rojo o azul o que vas conmigo o contra mí. Eso se ha acabado. En la política del siglo XXI hay que tener cintura, generosidad, ser pragmático y llegar a acuerdos con los que piensan distinto. Hay espacio para el entendimiento y las reformas. Cada minuto que perdemos hablando de los escraches o de la Reconquista del siglo XV perdemos un minuto en la educación de nuestros hijos o en el empleo de los andaluces.

-En los grandes municipios es muy probable que estén los mismos cinco partidos que en el parlamento andaluz.

-Por eso, nuestro espacio de entendimiento es el constitucionalismo. Hemos llegado a acuerdos con el PSOE y con el PP y lo seguiremos haciendo. La pregunta es: ¿el sanchismo va a permitir que el PSOE baje del monte y vuelva al diálogo? ¿Va a seguir dándoles privilegios a los separatistas y los anticonstitucionalistas? Ciudadanos va a ser la casa común del constitucionalismo del siglo XXI. Los constitucionalistas cada vez votan más a Ciudadanos y menos al PSOE y al PP. Mi aspiración a nivel nacional es ser el espacio común de entendimiento de gente distinta con valores comunes como la libertad, la igualdad, la solidaridad, la unión de los españoles o las reformas transversales que hacemos. Quien quiera volver al eje izquierda-derecha del siglo XX le vaticino un mal futuro.

-Hablaba de Sánchez y del monte. El otro día dijo que aguantaría hasta 2020 y que se pueden esperar sentados.

-Sánchez le ha cogido el gusto al avión, al helicóptero y a la Moncloa. Entró por la puerta de atrás y ahí sigue. Mintió a los españoles cuando dijo que convocaría elecciones cuanto antes. España no se sostiene políticamente sin pasar por las urnas. Hay que ir a votar. No se le puede tener miedo al pueblo español. No se puede bloquear el voto. Tuvo que convocar las elecciones Rajoy tras la Gurtel, no lo hizo y Sánchez se ha atrincherado en el poder. Sigue el camino equivocado de intentar contentar a los que nunca van a estar contentos como los nacionalistas que intentan romper España. Lo menos malo que le podría pasar a España es tener una fecha de elecciones concreta, a votar y que gane el mejor.

-Con tantos partidos en el Parlamento español ya hay bastante bloqueo. ¿Puede la presumible llegada de Vox hacer que sea definitivamente un polvorín?

-Los españoles deciden. Si quieren que lleguemos a acuerdos hay que hacerlo y el que no esté capacitado para llegar a acuerdos que se vaya. Nosotros hemos entendido claramente el mensaje en Andalucía y para España. No va a haber mayorías absolutas y hay que encontrar un término medio para que se pueda gobernar sin bloqueos. Ese es el punto que Ciudadanos puede encabezar, con un gobierno fuerte, constitucionalista, sin populistas dentro del gobierno, pero dialogando con mucha gente. Hay mucho ruido pero todos sabemos que tenemos que llegar a acuerdos. Sánchez es el responsable de este nuevo ambiente de crispación al tener como socios a Podemos y nacionalistas y decir que el PP y Ciudadanos somos los malos. Los constitucionalistas deberíamos estar juntos.