Andalucía dice tutelar a más de dos mil menores extranjeros

En España hay más de 12.300 Menores Extranjeros No Acompañados (MENA), según el Ministerio de Interior, que no refleja el dato real. La tutela de los niños es de las comunidades y éstas no pueden impedir que los menores se desplacen de unas a otras o que abandonen España.

La principal puerta de entrada de estos menores es Andalucía, donde están inscritos 5.183 niños; seguida de Cataluña, con 1.938; y Melilla, con 1.067 niños, según los últimos datos del Registro MENA, a 30 de abril de 2019.

La llegada de MENA se ha duplicado respecto a 2017, cuando había 6.414 niños, un número que significó un incremento del 60% respecto a 2016. Unas cifras que nada tienen que ver con las que ofrecen los gobiernos autonómicos, preguntados por Efe, que sitúan a Cataluña a la cabeza, con 4.203 menores extranjeros, seguida de Andalucía, que reconoce tutelar 2.172 niños -pese a la cifra oficial es de 5.183-.

La contabilidad se complica además por el momento político, en el que en algunas regiones están formando nuevos gobiernos o los recién llegados son incapaces o no quieren concretar esa cifra de menores bajo su tutela.

El número va cambiando por meses, reconocen la mayoría de las comunidades, ya que a los menores no se les puede obligar a permanecer en los centros asignados para iniciar sus trámites y algunos deciden, muchas veces ante el hacinamiento de esos lugares, irse a otras comunidades e incluso seguir su ruta por Europa, donde tienen allegados.