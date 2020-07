“Atrévete a conocer, descubrir y vivir Córdoba”

Ser uno de los quince miembros pertenecientes a la selecta red de Ciudades Patrimonio o el sello de destino turístico seguro son dos de las principales bazas que argumenta el regidor del Consistorio cordobés, José María Bellido, para aconsejar a todo el que lo desee a visitar esta joya califal del Sur.

–¿Por qué aconsejaría venir a visitar Córdoba?

–Quien no conozca nuestra ciudad se va a encontrar con una capital con patrimonio, con historia y con vivencias presentes que no existen en ningún sitio. Córdoba posee rasgos como ninguna otra ciudad en el mundo pueda igualar. Poseemos cuatro designaciones como Patrimonio de la Humanidad. Y compartimos otras como la gastronomía y el flamenco, pues en una urbe como la nuestra se puede disfrutar como en pocas este arte. Es imprescindible conocer, descubrir y vivir una joya como Córdoba, a veces poco conocida.

–Muchos se está hablando de los “lugares seguros” a la hora de fijar los destinos turísticos andaluces. ¿Cómo está posicionada Córdoba en este aspecto?

–Gracias al trabajo, a las medidas que se adoptaron y a la responsabilidad que se ha demostrado por todos, somos de las ciudades con menos casos y menor índice de letalidad por Covid de España. Se ha trabajado desde la Delegación de Turismo y hoy tenemos sello de destino turístico seguro. Todos los monumentos, los espacios patrimoniales, los establecimientos hosteleros y hoteleros de la ciudad se han adaptado en tiempo récord para cumplir todas las condiciones sanitarias y de seguridad. Córdoba es un territorio donde por desgracia, la pandemia ha causado muertes, pero con un indice menor que en muchos otros lugares.

–¿Qué lugar ocupa el sector turístico en el plan estratégico que ustedes están diseñando?

–El turismo ocupa un lugar primordial. Aunque hay voces que piden replantear esa apuesta, yo discrepo. Córdoba es acogedora, amable y apetitosa para quien viene. Una ciudad muy atractiva. El turismo es un sector para el empleo y el desarrollo económico para el que no hay sustituto. No hay quien lidere esa alternativa. Hoy el turismo es la principal industria de Córdoba. No se puede confundir ahora en un tiempo excepcional como el que vivimos. No hay ninguna solución estructural de impulso a la economía hoy que pase por dar la espalda al turismo. Porque no existen fenómenos de masificación ni gentrificación como demuestran los estudios que elabora el Grupo de Ciudades Patrimonio. Vamos a trabajar para consolidar Córdoba como destino turístico. Y hacer de ese sector fuente de riqueza.

–Habrá Festival de Patios en octubre, ¿cómo se lo plantean, sobre todo para evitar masificaciones?

–Hemos decidido no perder esta cita con la vista puesta en el Centenario de la Fiesta de los Patios que celebraremos en 2021. Será una edición distinta. En un nuevo período que lo hará todo distinto. Pero mantendrá la esencia que permite a quienes visitan los patios de disfrutar de entornos únicos, de comprobar cómo los cuidadores y propietarios cuidan durante todo el año estos recintos. Durante su última visita a Córdoba, los Reyes de España eligieron deleitarse con estos espacios, disfrutar de la magia en torno a estos recintos, declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. En octubre plantearemos una fiesta segura y acorde a la situación actual. Desarrollaremos un programa piloto –en el que trabajan ya las delegaciones de Promoción y Desarrollo Tecnológico– en las zonas de patios con mayor afluencia que nos permitirá conocer que aforo existe, cuáles son las rutas con mayor demanda, etc.

–Las políticas de promoción en estos tiempos están muy ligadas a la cooperación entre administraciones. ¿En qué ha cambiado su estrategia de colaboración con la Junta de Andalucía o el Patronato Provincial de Turismo?

–Con la Junta, que es con quien hay más colaboración, estamos trabajando para redefinir el Plan Turístico de Grandes Ciudades que la pandemia ha obligado a replantear. Hay una nueva definición con nuevos objetivos que tienen que ver con la promoción en el exterior, un trabajo intenso para que dejemos de ser desconocidos. Y la apuesta por el turismo de vivencias y experiencial. Vamos a recuperar colaboraciones con la Junta para el desarrollo de eventos con potencial turístico. El Festival Guitarra y Flora, por ejemplo, deben ser citas que cuenten con un enfoque más dirigido a la captación de turismo, pues ofrecen experiencias de primer nivel a quienes las disfrutan en el marco de nuestra ciudad. Esa colaboración debe proyectarse en más calidad para los eventos que se organicen en Córdoba.

–El Instituto Municipal de Turismo (Imtur) quiere acercar al propio visitante cordobés a la ciudad. ¿qué impacto esperan, porque el perfil es muy distinto al del turista nacional o extranjero?

–La Judería y el entorno de la Catedral se ha quedado huérfano de turismo por culpa de la pandemia del coronavirus. Para que todos los emprendedores que trabajan en ese entorno puedan subsistir se ha hecho una llamada a los cordobeses. Se han preparado eventos culturales y de ocio a fin de que el cordobés aproveche para redescubrir y pasear por su judería y colaborar para que estos establecimientos radicados en esta zona tengan actividad hasta que el turismo se normalice.

–¿Qué papel juega el sector privado en la promoción cultural o gastronómica de Córdoba y qué le pide al Ayuntamiento para afianzar más esa relación? Sobre todo el sector hotelero.

–Hay una magnifica relación con los empresarios. Y ya han hecho buena parte de su trabajo, aportando un documento de estrategia turística donde no solo ha participado el sector privado empresarial, sino que ha contado con la aportación de sindicatos, movimiento vecinal… Hemos de desarrollar una estrategia común en el sector turístico. Y tenemos que acertar bien con los recursos que tenemos para no fallar. Somos más nosotros, desde el sector público los que tenemos que llevar la iniciativa. Existe un diagnóstico y propuestas, hemos de ejecutarlas de su mano mediante iniciativas de colaboración público-privada.

–Las Ciudades Patrimonio, una red de la que Córdoba forma parte, ¿Adquieren ahora más importancia a la hora de promocionar este tipo de destinos?

–Somos quince ciudades únicas. El pasado sábado arrancó una promoción conjunta para que en toda España se conozca nuestra singularidad. La de cada una de las ciudades que integramos ese grupo. Con la mirada puesta en el turismo nacional. Queremos que nos miren como patrimonio de España.

–¿Qué medidas de movilidad están previstas en el Casco Histórico en caso de que la actividad turística recupere o se acerque a los niveles de antes de la crisis del Covid-19?

–Córdoba no tiene problema de gentrificación ni masificación en el Casco Antiguo. Poseemos la red peatonal más importante de las ciudades patrimoniales. La movilidad es una ventaja porque hace muchos años que se vienen adoptando medidas. Córdoba es una ciudad cómoda para pasear. Y lo mejor es conocerla visitando a pie sus calles. Así se descubre su belleza. La convivencia entre vecinos y turistas es buena.

–La oferta nocturna de Córdoba. ¿Qué acciones cree necesarias para aumentar las pernoctaciones en la ciudad de cara al futuro?

–Hemos avanzado con la Junta gracias a la puesta en marcha de la visita nocturna a Medina Azahara que permite disfrutar de agradables temperaturas en el entorno de la sierra. El espectáculo de la Mezquita-Catedral es un placer para los sentidos que se complementa con el encanto de las callejas de la Judería. Además, contamos como espectáculos singulares, propios, como los que ofrecen en Caballerizas Reales, Córdoba Ecuestre. Y un elemento fundamental como una gastronomía de primer nivel, con una ciudad que puede presumir de contar con restaurantes con Estrellas Michelín.