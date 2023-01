El Banco Santander refuerza su apuesta por las startups con la creación de fondos de inversión

Ángel Rivera, recién nombrado CEO de Santander en España, cargo que ejercerá a partir del 1 de febrero, ha querido dejar "un menajes de positivismo para este año 2023" en el Foro de Empresas del Grupo Joly, patrocinado por Santander. "Toda la crisis que se había anunciado va a ser mucho más suave de lo que se esperaba, estamos optimistas ante 2023 aunque somos conscientes de los retos y desafíos que tenemos, la guerra, que no hay visos de que acabe, la inflación, aunque en los últimos seis meses la inflación general ha decaído y eso es una buena señal, los tipos de interés, que van a seguir subiendo hasta que la inflación se modere", ha señalado Rivera.

En el lado de las cosas positivas, Rivera ha puesto el empleo. "A pesar de que tenemos un desempleo todavía alto, estamos en mínimos históricos, no se ven grandes tensiones en el mercado inmobiliario, las entidades estamos con solidez financiera para seguir presentando y participando en el desarrollo de la economía, somos positivos antes el escenario", ha afirmado en el Foro de Empresas. En cuanto a Andalucía, asegura que el crecimiento no será tan bueno como el del año pasado, pero va a seguir creciendo y estará en el 1,9%, señala. "Yo creo que eso nos tiene que animar a todos a seguir invirtiendo y apostando por los negocios", ha subrayado.

Para el recién nombrado CEO de Santander España, es fundamental reforzar "la colaboración entre lo público y lo privado, la universidad, los gobiernos y las empresas, el Santander como una empresa más". "Aquí se ha hablado de burocracia, de la rigidez para trabajar y que para atraer talento hay que pagarlo, eso está claro, el extranjero o el nacional, si quieres tener talento tienes que invertir y probablemente ahí, con la colaboración de las empresas privadas y el mundo universitario y los gobiernos podemos sumar más", ha añadido. Rivera estima que "se llega muchos más lejos si vamos todos juntos y los gobiernos tienen la responsabilidad de aunar esfuerzos y enfocarnos en esa dirección".

También ha destacado en su intervención que "el tiempo es un lujo que no tenemos". Así que la transformación de las empresas, la digitalización, la tecnología "ya no es una cosa que pensemos para el futuro, yo no creo en tener áreas de innovación específicas, de hecho no las tenemos en el Banco, porque intentamos que eso esté en la cultura, en el ADN de cada una de las personas que formamos parte del Santander".

"Estamos invirtiendo mucho en digitalizar el banco, queremos que sea un banco digital con sucursales, el trato humano todavía es importante aunque en el canal digital haya mucha operatividad, pero nos tenemos que transformar, que digitalizar", ha destacado, al tiempo que ha recordado la reconversión que supuso llevar el banco a los 14 millones de hogares y empresas que son clientes durante la pandemia.

Pero la actualización debe de poner su foco, además, en la manera de prestar dinero, según considera Ángel Rivera. "Hace ya ocho años pusimos en marcha el fondo Smart que invierte en startups y hemos puesto en marcha dos fondos más, el Fondo Tresmares y en Inglaterra un fondo que invierte en empresas nacientes europeas y latinoamericanas", ha comentado. En España, con el fondo Smart y Tres Mares, el año pasado se hicieron 85 operaciones por 800 millones de euros, según ha profundizado Rivera, además de más de 100 millones en EIT, en empresas especializadas en transición energética.

"No invertimos en proyectos que vayan a hacer rico al empresario a corto plazo, estamos invirtiendo en proyectos que sean sostenibles, que al final hagan que nuestra sociedad sea mejor. Estamos invirtiendo mucho en salud y tecnología", ha resaltado el recién nombrado CEO de Santander España. "La vocación que tenemos con estos fondos es tener un país, una región y una ciudad mejor y dejar un mejor futuro a nuestros hijos y el Banco está transformándose para estar mucho más cerca de los empresarios, de los grandes y los pequeños y para trabajar con la sociedad y tener un mejor país", ha comentado.

Enmarcado en el compromiso del Santander con Málaga, se encuentra el hub de banca mayorista. "Estamos trayendo mucha gente de Londres a trabajar aquí, ya tenemos a 100 personas y la idea es que tengamos 1.000, el compromiso con Andalucía también es clave", ha dicho. "Animamos a todos los empresarios a que vengan a contarnos sus proyectos, porque no tenemos una vocación de ser proveedores financieros, sino que tenemos una vocación de ser socios, de acompañar en el crecimiento, nos gusta poner en valor la figura del empresario que arriesga su dinero y emplea su tiempo y genera riqueza", ha concluido Rivera.