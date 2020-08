Bendodo apuesta por la bajada de impuestos para los "próximos años"

Elías Bendodo tiene claro que tanto el PP como Cs llevan "en el ADN la bajada de impuestos sin ningún tipo de duda". Fue uno de las principales promesas de ambas fuerzas en las elecciones que acabaron con Juanma Moreno como presidente en la Junta, pero la pandemia ha acabado por desactivar, por el momento, la "bajada masiva de impuestos" avanzada por los populares, aunque el portavoz del Ejecutivo asegura que "está en vigor".

El también consejero de Presidencia, en una entrevista con Europa Press ha asegurado que las bajadas ya en marcha "se van a mantener", como ya dijo el miércoles el titular de Hacienda, Juan Bravo. De cara a futuro, Bendodo entiende que acometer nuevas rebajas fiscales será cuestión de análisis en base a la evolución de los ingresos y gastos pero no descarta que pudieran plantearse bajadas de impuestos "en los próximos años" porque "se ha demostrado que cuando se bajan los impuestos se aumentan los ingresos".

Esas bajadas deben sustentarse en los futuros presupuestos de la Junta, pero no parece probable que sea en 2021, como ha dicho el propio Bravo. Sobre el proyecto de cuentas para el año próximo, Bendodo se mostró confiado en que pueda salir adelante "con el máximo consenso posible" y que pueda estar aprobado antes de que termine el año, pues cree que es fundamental para trasladar un mensaje de estabilidad desde Andalucía. No obstante, el portavoz del Ejecutivo apunta a que su confección dependerá de la previsión de ingresos que terminen teniendo y de los que vengan del Estado, insistiendo en que "con unos presupuestos aprobados, como ha hecho Andalucía cada año, se lanza un mensaje fuerte a la sociedad de que en Andalucía hay un gobierno serio, y queremos volver a repetirlo". Así, entiende que prorrogar las cuentas actuales por falta de acuerdo no sería lo más deseable.

En cuanto a las negociaciones, dado que a nivel estatal defiende que el PP, desde la oposición, debe escuchar las propuestas presupuestarias del Gobierno de Sánchez, Bendodo incidió en que "también sería bueno que todas las fuerzas políticas en Andalucía entendieran que el Presupuesto del 2021 debe ser un presupuesto excepcional" a cuenta de la situación que ha provocado la pandemia de Covid. Tras apuntar que las negociaciones comenzarán en septiembre, como es habitual, el portavoz del Ejecutivo andaluz reconoció que las prioridades de las cuentas serán empleo, salud y educación. "Son las tres claves que más reclaman los andaluces: La lucha contra el desempleo, motivado también por el Covid, potenciar el sistema sanitario andaluz, más aún si cabe, y un sistema educativo fuerte", zanjó.

Por otra parte, sobre las medidas que acordaron PP y Cs para poner en marcha el Gobierno, Bendodo explicó que "prácticamente la totalidad están cumplidos" y eso que aún queda por delante más de la mitad de la legislatura, de modo que está convencido de que tendrán la posibilidad de cumplirlos "al cien por cien".