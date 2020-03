La vicepresidenta Calvo asegura que Pedro Sánchez recibirá pronto a Juanma Moreno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá pronto al andaluz, Juanma Moreno. Eso es lo que ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en el Foro Joly. Es más, Calvo ha llegado a sostener que Moreno ya ha estado en Moncloa. No ha sido así, ambos sólo se han visto en algunos actos oficiales y mantuvieron una conversación telefónica poco antes de la sesión de investidura.

La vicepresidenta ha asegurado que Andalucía no debe perder la memoria. Ha recordado cómo hubo legislaturas completas en la que un presidente del Gobierno, del PP, no recibió al presidente de la Junta. Ocurrió durante la última legislatura de José María Aznar, aunque en la primera, el recién elegido presidente sí recibió a Manuel Chaves al inicio del mandato de 1996. En realidad, se tratan de encuentros de cortesía, al inicio de las legislaturas, pero que en esta ocasión no se han producido.

Desde que fue elegido en el Parlamento, Moreno ha enviado tres cartas al presidente solicitando una reunión que no se ha producido. Moreno sí fue recibido en Zarzuela a las pocas semanas de ser elegido. La vicepresidenta también se ha referido a la iniciativa de Moreno de comenzar a habar con otros presidentes autonómicos sobre el sistema de financiación autonómica. "Es algo que compete al Gobierno de la nación", ha dicho para recordar que será este mismo año cuando se comience a negociar. Sobre Juanma Moreno, ha dicho que practica un "nacionalismo inverso".

Moreno viene solicitando del Gobierno central una mejora de la financiación autonómica en 4.000 millones de euros anuales, así como de la devolución de 537 millones de euros del IVA de 2017. Este jueves, en la Cámara andaluza, aseguró que no permitirá que las comunidades más ricas se doten de mejores instrumentos que las de renta más bajas.