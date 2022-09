Carolina España: "Traigamos de vuelta a casa a los empresarios y alfombra roja para los que quiera invertir"

Nadie le puede discutir su experiencia para elaborar presupuestos. Durante casi una década, de 2003 a 2012, lo hizo como concejal en el Ayuntamiento de Málaga. Pero entonces manejaba un montante de 700 millones. Ahora prepara unas cuentas récord para Andalucía de más de 45.000. De azote económico del Gobierno, los miércoles en el Congreso de diputados, a consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta. Una semana en la que ha acaparado todos los focos, tras el anuncio del presidente Juanma Moreno de su "revolución" fiscal en un Foro Joly en Madrid, con la supresión del impuesto de Patrimonio como medida más controvertida.

-Llega a la Consejería de Economía con la inflación disparada, los costes energéticos por las nubes, los tipos de interés al alza... Y la economía de Andalucía que no es precisamente un trasatlántico.

-Lógicamente es un reto. La situación es complicada, se acercan nubarrones, según todos los expertos, pero también es verdad que Andalucía está mejor preparada que en el año 2018, cuando llegó Juanma Moreno al gobierno. Gracias a las políticas de la anterior legislatura, la comunidad es referente en las principales magnitudes económicas: en crecimiento, en creación de empresas, en exportaciones, en empleo, en el índice de producción industrial y de eso se trata, prepararnos para que el golpe sea menor.

-¿Cuántos ricos la han llamado desde que anunció la supresión del impuesto de Patrimonio?

-(Risas). A mí no me ha llamado ningún rico, sí he recibido algún que otro mensaje de personas de alto nivel adquisitivo que residían en el País Vasco y se venían a Andalucía.

-¿Por ese impuesto se van a cambiar de residencia?

–Estamos convencidos de que ese impuesto frena la inversión y motiva la huida de capitales. Sabe perfectamente que hay muchas personas y empresarios que se han ido a Portugal o a Marruecos o a Madrid. Por ejemplo, desde 2011 cuando se recuperó el impuesto de Patrimonio, la población británica en Andalucía descendió de 111.000 a 77.000. Con la bajada de impuestos del PP hemos ganado 16.000 residentes extranjeros. Traigamos de vuelta a casa a nuestros empresarios y alfombra roja para los que quieran invertir en nuestra tierra y crear nuevos puestos de trabajo.

-Ha anunciado la Junta una oficina en Cataluña para captar empresas. Le doy un dato, de los 28.000 millones de inversión extranjera en España en 2021, casi 21.000 los acaparó Madrid. Andalucía apenas unos 900.

-Me da usted la razón. Madrid se lleva el dinero y la inversión porque no tiene Patrimonio desde el año 2008, que lo eliminó Esperanza Aguirre. Por eso lo hacemos, para que los grandes capitales, inversores y grandes empresas no sólo piensen en Madrid sino también en Andalucía. Al bonificar el 99% del impuesto de Sucesiones y Donaciones -un impuesto injusto por el que 8.000 familias al año debían renunciar a su herencia por no poder afrontarlo- hemos recaudado 1.100 millones de euros más y ganado 280.000 nuevos contribuyentes. Ése es el revulsivo que ahora queremos conseguir con Patrimonio. De todas formas, ante las críticas del PSOE hay que recordarle que fue Zapatero en 2008 el que lo suprimió tres años y lo justificó diciendo que era un impuesto que frenaba el ahorro y que recaía sobre las clases medias porque los ricos ya tenían otras fórmulas para no pagarlo.

-Cita usted al PSOE. El Gobierno acaba de replicar su movimiento con un impuesto para grandes fortunas.

-Siempre que hay elecciones a la vista sacan a pasear ese impuesto. Hace tres meses Podemos llevó al Congreso una proposición no de ley y el PSOE votó en contra. Es una cesión que ahora le hace. Vemos que en este país gobiernan ellos, ERC y Bildu. Estoy convencida de que va a ser absolutamente negativo para el país. La experiencia nos dice, tenemos el ejemplo de Francia, que los grandes capitales se marcharon inmediatamente. No es un problema de recaudación es una cuestión ideológica. Ya lo han dicho los expertos, los ingresos por este impuesto serían mínimos y, en segundo lugar, hasta julio el Gobierno dispone de 22.200 millones de euros más que el año anterior por la inflación. Lo que debe hacer es devolver ese dinero a las familias y a las empresas mediante la deflactación del IRPF en el tramo estatal. Eso le obligaría a modificar la tabla de retenciones y permitiría que mes a mes cada ciudadano en su nómina dispusiera de más renta.

-La Junta ya ha decidido una deflactación del IRPF al 4,3% en los tres primeros tramos y también de los mínimos personales y familiares.

-Ahí figuran el 82% de contribuyentes andaluces y va suponer que al ciudadano que le suba el salario no tendrá que pagar más impuestos porque cambien de tramo en el IRPF; pero a todo aquel que no le suban los salarios como los mínimos personales y familiares se incrementan un 4,3%, pagará menos impuestos.

-En Andalucía, con datos de la Confederación de Empresarios Andaluces, los salarios han subido hasta agosto una media de un 2,2% muy lejos de unos precios que han subido casi un 11%. Las medidas no compensarán la pérdida de poder adquisitivo.

-Hemos cogido el 4,3% con la referencia del INE para que quede un pequeño colchón para las familias. Se podía estimar el incremento salarial al finalizar el año en el 3% o 3,5%. Efectivamente muy lejos de la inflación.

-El presidente andaluz ha advertido que irá a los tribunales si Pedro Sánchez torpedea sus medidas. ¿A qué se refería? ¿El Gobierno puede inhibirse de actuar en las retenciones para impedir la deflactación que han anunciado?

-El presidente se refiere a que la ley otorga competencias a las autonomías para subir o bajar los impuestos. Lo que pasa es que en Andalucía con el PSOE siempre se subían los impuestos. Hemos transitado de un infierno fiscal a ser la segunda comunidad autónoma más competitiva fiscalmente y con los impuestos más bajos de España. Y hemos actuado conforme a nuestras competencias. Aquí no puede llegar el Gobierno y molestarse porque eliminemos el impuesto de Patrimonio.

-¿Pero puede el Gobierno central boicotear sus medidas o por qué entonces la amenaza de acudir a los tribunales?

-El presidente andaluz contestaba de alguna forma a las declaraciones del ministro Escrivá que habló de una recentralización. ¿Eso qué quiere decir, que nos va a quitar nuestras competencias? Por eso salió el presidente andaluz a decir que habría una respuesta contundente en los tribunales si se atreven a hacer una invasión de nuestras competencias. Luego ya la ministra Montero señaló que hablaba de armonización fiscal. ¿Y eso qué es? Para un socialista es subir los impuestos. Usted no quiere igualar por arriba, sino que las comunidades del PP subamos los impuestos. Iguálenos por abajo, que las del PSOE bajen impuestos. Por qué están obsesionados con seguir subiendo los impuestos. Los han subido todos y no a los ricos.

-Usted afirma: "Bajar impuestos crea riqueza". Al margen de la curva de Laffer, si fuera tan sencillo todo el mundo lo haría. Esa fórmula no funciona siempre así.

-En el Gobierno de España hay un tema fundamentalmente ideológico. Lo que está claro es que a nosotros nos ha ido bien bajando los impuestos. Hemos recaudado más, con más contribuyentes y hemos mejorado los servicios públicos. En Sanidad 1.800 millones de euros más en el Presupuesto, 1.000 millones de incremento en Educación y más de 400 millones de aumento para Dependencia. ¿Dónde están los recortes? Hay que hacer una buena gestión. En el partido socialista siempre han sido nefastos gestores, en vez de reducir el gasto superfluo exprimen a impuestos a los ciudadanos. Y luego están en contra de la deflactación del IRPF pero apoyan que lo haga el País Vasco, y Podemos lo pide en la comunidad de Madrid. Tienen que tener un único discurso.

-Comparaba Juanma Moreno la necesidad del gas para Alemania con el agua para Andalucía. Con una situación de sequía y cuando hacen más falta las infraestructuras renuncian a los 140 millones del canon de agua.

-Ese canon lo impone el anterior gobierno socialista y durante muchos años lo cobró sin ejecutarlo, sin hacer inversiones. Tenemos ahí un remanente bastante importante, más de 400 millones de euros que es lo que vamos a utilizar este año para suspender el canon en 2023 y aliviar en alguna medida la factura del agua. Actualmente hay más de 1.400 millones en ejecución en infraestructuras hídricas y la intención en esta legislatura es poner en marcha 4.000 millones de euros.

-¿Por qué es buena la competitividad fiscal entre comunidades? ¿No puede derivar en una 'guerra'? Y a la vez se apela a la solidaridad entre todas, para que las que cuentan con mayores ingresos compensen a las que disponen de menos.

-La competitividad siempre es buena, en cualquier ámbito, nos obliga a ser mejores. La competitividad fiscal permite que los contribuyentes puedan elegir en libertad. Desde la Junta no pedimos más recursos, solo queremos que nos den lo mismo que al resto de los españoles. Y por el nefasto sistema de financiación autonómica que aprobó en 2009 el PSOE y ERC, Andalucía pierde 1. 000 millones de euros cada año. Según el informe de Fedea, por cada andaluz recibimos 151 euros menos que lo que se recibe por cualquier español. Es una injusticia. Llevamos perdidos desde 2009 a 2020 más de 11.000 millones de euros. Por lo tanto no demandamos más, pedimos igualdad y que no nos quiten lo que nos corresponde. Es cuestión de justicia, y por eso hemos solicitado un fondo transitorio de financiación -mientras se aprueba un nuevo sistema- para compensar la infrafinanciación de Andalucía. También para compensar a Valencia, Murcia y Castilla la Mancha que sufren una situación similar. Un fondo de 1.731 millones, de los cuales 824 serían para Andalucía.

-Lo cierto es que el anuncio de la política fiscal de la Junta ha provocado que se abra un debate en toda España sobre la derecha y la izquierda y que la oposición proclame que ya no hay dudas de que la derecha gobierna en Andalucía.

-La derecha es que realmente cree en la reactivación económica, defendemos la bajada de impuestos porque la genera. Y si hay inversiones se recauda más y se pueden hacer mejores presupuestos para todo. A pesar de la bajada de impuestos, se le ha subido el sueldo a los sanitarios, a los profesores. Eso no lo hacía el PSOE. Huyo de esos debates entre los ricos y los pobres. La izquierda está obsesionada con recaudar más a los ricos, que queden menos y lo que debe pretender es que haya menos pobres. El gobierno ha recaudado el triple con el impuesto de seguros, que pagamos todos, que con la subida a los tramos más altos del IRPF. Lo que han recaudado con el impuesto a las bebidas azucaradas, que insisto pagamos todos, es el doble de lo que le han recaudado a los ricos. Ya está bien de tanta demagogia. Al final conseguirán que los que tengan un nivel adquisitivo alto, capaces de invertir, montar empresas y generar empleo huyan de este país cuando se hace una persecución de esta forma. Si vuelven a subir el impuesto del IRPF a los tramos altos llegará un momento en que sea confiscatorio.

-Pero usted no se ha quitado de beber Coca-Cola.

-(Silencio) Sí. Ahora me la tomo cero azúcar y cero cafeína. Por la tensión.

-Presupuestos de Andalucía. El más importante de la historia por volumen, más de 45.000 millones, cinco mil millones más que los vigentes. Supongo que en esa cifra tendrá mucho que ver los fondos Next Generation que recibirá Andalucía y los 5.000 millones de fondos FEDER para el periodo 2021-2027.

-Seguramente irá al Consejo de Gobierno del martes la envolvente financiera del Presupuesto y debo reconocer el gran trabajo que se ha hecho. Tenga en cuenta que a finales de julio, con el decreto de estructura, cambiaron las consejerías, así que se está trabajando a marchas forzadas y espero tenerlo en tiempo y forma. Quiere decir que entraría en el Parlamento antes del 1 de noviembre y, efectivamente, el presidente Juanma Moreno ya ha anunciado que superará los 45.000 millones de euros, un 12% más. No le puedo dar la cifra exacta, pero habrá una parte importante de fondos europeos. Es un presupuesto que no sólo atenderá a las principales partidas económicas, como la Sanidad, Educación y los Servicios Sociales, porque son unas cuentas orientadas a las familias, sino que también estará orientado a las empresas. Con los fondos europeos queremos en esta legislatura transformar la economía de Andalucía. Que no solo sea la mejor tierra para vivir sino también para invertir.

-¿Habrá algún plan de inversiones ambicioso?

-Tenemos muchas esperanzas en constituir Trade (la agencia que aglutinará otros entes públicos instrumentales, desde IDEA a Extenda, dedicada a la promoción exterior) para convertirla en una ventanilla única que ayude a la externalización, y ofrecer ayuda financiera a las empresas o los sectores estratégicos. Queremos ayudar a los empresarios, a los inversores, a que se instalen en Andalucía, los que no están, y a los andaluces a que mejoren sus compañías, que se externalicen y la digitalización. Eso es lo que pretende el Gobierno andaluz con parte de los fondos europeos.

-Como herencia, el consejero Juan Bravo le ha dejado unas oficinas en las que se apaga la luz a determinada hora y debe salir a oscuras.

-Siempre él lo contaba como una anécdota. Cuando llegó a la Consejería la luz estaba encendida las 24 horas y dio orden de apagarla por la noche. El otro día no habíamos avisado a nadie y tuvimos que salir con la linterna del móvil porque para llegar al ascensor no se veía nada. Pero bueno, es otra anécdota.

-¿Le molesta que se diga que usted no era la primera opción para la Consejería de Economía?

-No me molesta. Tampoco sé si era la primera o no, nadie me lo ha dicho. El presidente me llamó y tampoco le pregunté qué número llevaba en las opciones. Pero estoy contenta de trabajar con una persona moderada como Juanma Moreno que tiene perfectamente en la cabeza lo que quiere conseguir en Andalucía, ponerla en el top ten, que tenga el sitio que le corresponde. Y creo que los andaluces están ahora más orgullosos de ser andaluz desde que él está al frente del Gobierno. Ven que no estamos en el furgón de cola sino entre los primeros de España.

-Moreno fue concejal en el Ayuntamiento de Málaga hasta 1997 y usted llegó dos años después. Allí estaba y sigue el alcalde Francisco de la Torre, que ha terminado con todo el delfinario, al que usted también llegó a pertenecer.

-Francisco de la Torre es el mejor. Estuve muchos años trabajando con él y le tengo un gran aprecio. Creo que es el mejor de los nuestros. Es el mejor alcalde que hemos tenido y lo va a seguir siendo. La mejor alcaldesa ha sido Celia Villalobos. De hecho mire cómo está Málaga que es el motor económico de Andalucía y ya la ponen de ejemplo en el ámbito nacional e internacional.