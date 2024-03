Córdoba y Jaén destacan en los premios de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo

Córdoba, con permiso de Jaén, ha sido la gran protagonista de la décima edición de los Premios que entrega la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo. La tierra del salmorejo, el flamenquín y la Mezquita-Catedral ha culminado un fin de semana de "embrujo y sabor" en el que ha acogido la asamblea general de la academia gastronómica celebrando dos de los seis premios: el de Promoción Turística, para el Ayuntamiento de Córdoba, y el de Toda una vida, recibido por el chef Manuel Bordallo, por su trayectoria al frente de los fogones de la Taberna Sociedad Plateros de María Auxiliadora.

Se trataba de la segunda vez que los Premios Andalucía Gastronomía y Turismo se celebraban en Córdoba, donde tuvo lugar la refundación de la Academia Andaluza en 2014 y siendo además la primera provincia andaluza que repite como sede. "Es un privilegio volver 10 años después a Córdoba, la provincia en la que se celebraron los primeros premios y donde hemos disfrutado en los actos previos a la Asamblea, todo el del sabor y el embrujo de esta ciudad cargada de historia", ha expresado el presidente de la Academia, Iván Llanza.

Tras la asamblea celebrada en el Rectorado de la Universidad de Córdoba, de la que forman parte 83 académicos de las ocho provincias andaluzas, Llanza ha empezado a romper el cascarón de la gala reconociendo el trabajo de las personas que hacen posible poner sobre la mesa lo que queremos comer y beber, los agricultores, a los que ha enviado su apoyo en sus reivindicaciones.

Posteriormente, el presidente de la Academia ha destacado que la gastronomía andaluza está en un "momento muy dulce", poniendo de ejemplo las estrellas michelin logradas en Jaén, donde de un año para otro ha pasado de una a cinco estrellas, y en Córdoba, con las tres estrellas del restaurante Noor. "Lo importante, que es la despensa, ya lo teníamos, lo que había que hacer es trasladarlo a la opinión pública, y gracias a los cocineros y a su formación estamos viendo resultados".

Córdoba Patrimonio Gastronómico

Tan importante son la despensa y los cocineros, como los prescriptores, coincidían académicos, autoridades y premiados que se iban sucediendo sobre el escenario. "En gastronomía somos imbatibles, lo único que hacía falta, bajo mi humilde opinión, era la difusión", ha defendido el delegado de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Daniel García-Ibarrola, al recoger el premio a Mejor Promoción Turística por la campaña Córdoba es Más.

"De la mano de la campaña Córdoba es Más hemos creado una marca, Córdoba Patrimonio Gastronómico, que ha dado un gran impulso al posicionamiento de la ciudad como destino en las principales ferias y encuentros del sector", ha comentado García-Ibarrola, que, con el premio bajo el brazo, ha afirmado que "es una muestra de que estamos haciendo bien las cosas en nuestro objetivo de posicionar a la ciudad en los principales circuitos turísticos nacionales e internacionales como uno de los destinos con una oferta más atractiva y diversa”.

Turismo y gastronomía forman ya un binomio inseparable en la estrategia de atraer visitantes a la ciudad, ha defendido el delegado, congraciándose de que "Córdoba ha apostado fuertemente por la gastronomía como un importante foco de atracción de turistas" y ha apuntado que “cada día son más los visitantes que llegan atraídos por nuestra buena mesa y el buen hacer de nuestros cocineros".

"Doy las gracias de que no me hayan dado el premio a título póstumo"

El cocinero de la taberna Sociedad Plateros de María Auxiliadora, Manuel Bordallo, ha puesto la guinda cordobesa a la décima gala de la Academia recibiendo el Premio a Toda una Vida. "Siendo un premio así, doy las gracias de que no me lo hayan dado a título póstumo", ha bromeado.

Bordallo ha reconocido que ha sido un galardón inesperado para él cuya razón de ser está en todo el sacrificio de horas perdidas con su familia y en el trabajo de sus compañeros. "Me he rodeado siempre de personas más listas que yo para poder aprender". Además, ha soltado una reivindicación a la academia para que echen un capotillo a los maestros panaderos creando una categoría para ellos "para que los anime a seguir con su oficio y no se pierda".

Jaén 2025

En la Asamblea los nuevos académicos expusieron sus discursos de presentación y la Academia aprobó unánimemente la candidatura de Jaén para los actos y la Asamblea de 2025. No es para menos después de que la provincia jienense haya recibido tres premios en esta edición. Los trofeos son obra de Jacobo Gavira, académico, artista y diseñador gráfico vinculado al mundo de la gastronomía.

El Grupo Castillo de Canena, propiedad de la Familia Vañó, ha recogido el premio a la Mejor Empresa Agroindustrial, dedicada al aceite de oliva virgen extra con más de 80 trabajadores detrás. Por su parte, el restaurante Vandelvira, ubicado en Baeza, ha obtenido, por primera vez en la historia de los premios un reconocimiento por partida doble: Mejor Restaurante y Mejor Servicio de Sala. El joven cocinero Juan Carlos García, hijo de los fundadores del establecimiento en 1991 y Laura Ferrer, jefa de sala, han recogido ambos galardones.

Por su parte, el escritor y periodista, Andrés Sánchez Magro, colaborador gastronómico del Grupo Joly, ha recibido el premio a Mejor Difusión Gastronómica. "Es un honor y una sorpresa", ha declarado, siempre escéptico y desconfiado de las academias y todo tipo de clubs. Sánchez Magro, ha reconocido, sin embargo, la labor de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo.