Cosentino: "No hay mejor patriotismo que el de invertir en tu tierra"

El empresario almeriense Francisco Martínez-Cosentino ha abogado por mejorar la educación de los jóvenes andaluces. En opinión del presidente de la multinacional Grupo Cosentino, éste debe ser la "prioridad máxima" del Gobierno, la educación "no sólo académica, sino también profesional, en idiomas y en nuevas tecnologías". El grupo tiene en la actualidad 4.500 empleados de 70 nacionalidades distintas y "muchos andaluces por el mundo".

El empresario ha recibido este jueves el título de Hijo Predilecto en el Teatro de la Maestranza. "No hay mejor modo de ser patriota que invertir en tu tierra", ha dicho. En su intervención en nombre de todos los galardonados este 28-F, Martínez Cosentino ha agradecido "de todo corazón" su reconocimiento porque "rara vez un empresario alcanza tan alta distinción", ha reivindicado la labor de los empresarios como "uno de los principales motores de la sociedad moderna" y ha recordado que su tarea al frente de la multinacional "no ha sido tarea fácil porque en el camino me he arruinado tres veces".

Martínez Cosentino ha urgido a completar infraestructuras como la conexión ferroviaria del Corredor Mediterráneo y la red autonómica de carreteras, afrontar el reto del agua y reformar en profundidad la administración pública para alejarla de la "hiperregulación, que no es gratis" y adaptar su funcionamiento "al siglo XXI". En su opinión, es necesario que "políticos y funcionarios trabajen por bien común sin la permanente espada de Damocles" que supone la "presunción de que las cosas se hacen mal por oscuros intereses cuando la realidad es que la gente normalmente hace bien su trabajo con honradez y la mejor intención".

En este sentido, el presidente de Consentino ha expresado su compromiso de "contribuir como empresario y ciudadano al desarrollo y progreso de Andalucía" para que esta tierra tenga un "papel destacado en España, Europa y el mundo" y ha destacado que la comunidad cuenta con una "juventud muy preparada con actitud y valores para luchar y triunfar" y que puede contribuir a la "obligación moral de dejar a la siguiente generación una Andalucía más fuerte y competitiva".