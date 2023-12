Doñana es expulsada de la prestigiosa lista verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la mayor organización ambiental del mundo, ha expulsado de su lista verde al Parque Nacional de Doñana por la mala gestión de la Junta de Andalucía del espacio natural, cuya biodiversidad se ha visto deteriorada en los últimos años por culpa de la la agricultura intensiva, el turismo y la sequía, ente otros motivos, según ha adelantado este lunes El País.

Este mismo periódico asegura que hace dos semanas la UICN comunicó por carta a la Junta de Andalucía que Doñana quedaba fuera de su lista verde tras un exhaustivo análisis sobre la gobernanza y la conservación del parque que ha durado dos años. No obstante, la Junta de Andalucía asegura que esta decisión no le ha sido notificada.

Ninguno de los 77 enclaves en 60 países que forman parte de esta lista verde internacional había abandonado esta distinción de sostenibilidad. El Parque Nacional de Doñana es el primero en ser expulsado de este selecto grupo.

Esto supone un enorme mazazo para el parque y una gran pérdida de prestigio internacional.

La decisión se basa, según apunta El País, en que "por el momento, el sitio no cumple con el estándar de la Lista Verde de la UICN", confirma el director de áreas protegidas y conservadas de la organización, James Hardcastle.

Fuentes de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía han dicho este lunes que "no tienen constancia de que la UICN haya tomado esa decisión" y que no han recibido esa noticia desde el organismo internacional. Asimismo, han señalado que "los evaluadores de la UICN no han pisado Doñana", y han precisado que lo habitual, como ocurrió en junio en Sierra Nevada, es que los evaluadores visiten el espacio y en un determinado plazo, en este caso de seis meses, emitan un informe "de forma seria y con el territorio".

Además, según la Consejería de Medio Ambiente, "difícilmente se entiende que el detonante que habría llevado a la UICN a tomar esa decisión sea una ley que no se ha aprobado y mucho menos aplicado en el territorio", en referencia a la proposición de ley de mejora de los regadíos de la Corona Norte de Doñana que decayó a finales de noviembre tras la firma del acuerdo entre el Gobierno central y la Junta. "Estamos en ese nuevo marco de Acuerdo por Doñana y vamos a seguir trabajando por y para el Parque y su entorno", han asegurado.

Este mismo año se hizo público un informe emitido por diez expertos de este organismo internacional tras dos años de evaluación y el estudio de un total de 50 indicadores, de los que el espacio natural solo aprobaba 17. De los cuatro bloques evaluados: buena gobernanza, diseño y planificación del parque, administración efectiva y conservación exitosa, Doñana solo superaba el segundo y con apenas un 5; los expertos criticaron la "falta de acciones específicas" para gestionar las amenazas que enfrenta el espacio.

La UICN mantiene que a pesar de la exclusión de la lista verde, Doñana sigue siendo candidata a ser incluida en un futuro, algo para lo que apoyarán a las autoridades del espacio.

Analizan el acuerdo entre Junta y Gobierno

Esta expulsión coincide con el Pleno del Consejo de Participación de Doñana, que analiza este lunes, en sesión ordinaria, el acuerdo alcanzado entre Junta de Andalucía y Gobierno central sobre medidas para el Parque Nacional.

El Pleno del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, que comienza a las 15:30 horas en primera convocatoria, y se reunirá en el Centro Internacional de Estudios, Convenciones Ecológicas y Medio Ambiente (Ciecema), se reúne por primera vez después de que el pasado 27 de noviembre el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, firmaran un Acuerdo por Doñana con el que se da un paso adelante "muy importante" en la protección de este Parque Nacional y "también en las oportunidades de futuro de la comarca".

Durante el Consejo, como ha confirmado el portavoz del Gobierno andaluz y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, se analizarán "de forma pormenorizada" todas las aportaciones ciudadanas y alegaciones efectuadas al acuerdo por Doñana pactado con el Ministerio para la Transición Ecológica una vez que este viernes finalizar su plazo de exposición pública.

Acuerdo de Doñana

El acuerdo de Doñana, según han indicado ambas partes, beneficiará no solo a los cinco municipios de la Corona Forestal, sino a los catorce municipios del área de influencia de Doñana, por ello, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España se comprometen a invertir más de 1.400 millones en Doñana y su entorno, en medidas destinadas a proteger este Parque y fomentar la agricultura, la pesca, la ganadería, la industria, la artesanía, las energías renovables y las obras hidráulicas.

Además, el acuerdo recoge que el Gobierno andaluz impulsará obras hidráulicas por valor de 335 millones en depuración, abastecimiento y embalses y destinará 251 millones de fondos europeos a la agricultura y ganadería para modernizar explotaciones, diversificar la producción o mejorar la comercialización.

Proposición de ley

El acuerdo entre Junta y Gobierno central por Doñana ha sido posible después de meses de tensión entre ambas administración a cuenta de la Proposición No de Ley que tanto PP como Vox presentaron para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, en los términos municipales onubenses de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. Propuesta a la que tanto el PSOE como el ejecutivo de la nación, además de organización ecologistas y sociales se opusieron a la misma.

Aunque en la pasada legislatura --en enero de 2022-- ya se registró una Proposición de Ley, el 3 de marzo, PP y Vox volvieron a presentarla con el objetivo de que terrenos que eran de regadío antes del Plan de Ordenación de 2014 sean considerados como tales dentro de las zonas B y C, zonas de una menor protección ambiental y que en 2014 se describieron, respectivamente, como "los espacios agrícolas intersticiales de la zona A" y "los terrenos no incluidos en las zonas anteriores".

Finalmente, tras meses de debate, la proposición fue aprobada por la comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda del Parlamento andaluz en el mes de septiembre con los doce votos a favor de PP-A y Vox, y el rechazo de los siete representantes del PSOE-A, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía Tras este paso, el parlamento fijó para el mes de septiembre el debate final de la PNL, pero fue retrasado al mes de octubre por su coincidencia con el Debate de Investidura de Alberto Feijóo.

Sin embargo, el pasado 3 de octubre el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la por entonces vicepresidenta tercera en funciones, Teresa Ribera, mantuvieron un encuentro en Sevilla, tras el cual anunciaron la apertura de una vía de diálogo y se dieron un mes para alcanzar un acuerdo. Este principio de acuerdo estaba vinculado con un aplazamiento del inminente debate final de la proposición de ley, pero si el acuerdo no se alcanzaba, la propuesta continuaría su tramitación y sería aprobada a finales de octubre. Finalmente, tras más de un mes de reuniones entre ambas partes, el pasado 27 de noviembre Moreno y Ribera sellaban el acuerdo por Doñana, que conllevó, además, la retirada de la PNL.