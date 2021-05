Elecciones anticipadas en Andalucía: un 'no' con coletilla

El corrillo de los jueves en el Parlamento andaluz da para mucho, el presidente suele salir victorioso de su choque dialéctico con la oposición, Juanma Moreno no sólo está de buen humor, sino que se le nota que pasea sobre las nubes. Los aplausos del Huracán han sido una descarga de dopamina. Le preocupa, sin embargo, la situación en la que se quedará Ciudadanos, su socio de Gobierno, si no logra entrar en la Asamblea de Madrid, cuyas elecciones se celebran el próximo martes. El corrillo sirve para mucho, para dar constancia, por ejemplo, de que el presidente siempre niega el adelanto electoral, aunque le pone la coletilla. Esta vez, este jueves, manifiesta que no adelantará las autonómicas, "aunque en política todo es volátil".

Esta coletilla no le ha pasado desapercibida ni a sus propios consejeros, que comienzan a contemplar que Juanma Moreno puede adelantar unas elecciones que deberían celebrarse en diciembre de 2022. Pero el cuándo es importante, no es lo mismo que la fecha sea el otoño próximo, que parece improbable, que febrero o marzo de 2022. Juanma Moreno está preocupado por la situación en la que quedará Ciudadanos después del 4 de mayo, no le gusta que se quede fuera, pero entiende que éste sería el peor momento electoral para sus socios. Conviene esperar, porque ni el presidente de la Junta puede prever que pasará en la casa de los naranjas.

Si Edmundo Bal no logra su acta de parlamentario en Madrid, en Ciudadanos se abren todas las opciones, desde un congreso extraordinario a las peticiones de dimisión para la dirección de Inés Arrimadas, mucho más distante en esta campaña que en la de las catalanas. Esto es una incógnita, pero hay algo que sí sucederá: habrá más deserciones de dirigentes hacia el PP. Fran Hervías no tiene despacho en Génova para lo que ha sucedido, sino para lo que vendrá. Hay una parte de la dirección de Ciudadanos que piensa en cómo hacer este tránsito; otra va a aguantar, con Arrimadas al frente.

PP y Ciudadanos firmaron un acuerdo de no agresión en Andalucía después de lo sucedido en Murcia, por el que no se aceptarán deserciones desde el partido naranja al popular. Ni de cargos de la Junta ni de parlamentarios autonómicos. Eso parece que va a respetarse de momento, pero sí hay incertidumbre sobre qué ocurrirá cuando Juanma Moreno convoque las elecciones. Entonces habrá que hacer cuentas, pero al PP le conviene que Ciudadanos mantenga su marca y logre algunos escaños, aunque sean muy pocos. Ciudadanos, más que Vox, es su socio preferente.

El PP se ha propuesto salvar a Juan Marín, coordinador andaluz de Ciudadanos, lo quiere vivo, que aguante con opciones de volver a entrar en el Parlamento.

Vox es un aliado distinto. El PP de Génova y el de Madrid no desea contar con los de Rocío Monasterio. Si Isabel Díaz Ayuso obtiene una cifra de parlamentarios del entorno de los 60, dejaría a Vox fuera del Ejecutivo sin otras opciones que apoyarle porque no puede pactar con las izquierdas. Éste es el mismo esquema que Juanma Moreno prevé para Andalucía, sólo un incremento sideral de los parlamentarios de Vox le llevaría a contar con ellos. Y hay un factor que se está viendo en Madrid, y que se va a reflejar también en Andalucía: a medida que los presidentes autonómicos del PP tienen mayor respaldo popular, las opciones de crecimiento de Vox se ven mermadas.

Vox aún no ha decidido que Macarena Olona sea la candidata a la Junta, es una opción, pero la diputada de Granada también juega un papel importante en el Congreso. El partido de Santiago Abascal también deberá reflexionar tras las elecciones madrileñas, y es posible que Vox se reserve la entrada en los gobiernos regionales hasta después de las generales. Esto es algo que maneja Juanma Moreno, ya que él convocará autonómicas antes que las generales.

Existe la posibilidad de que Pedro Sánchez hiciera coincidir unas elecciones anticipadas con las andaluzas, un aumento de la participación siempre le ha venido bien al PSOE. En ese caso, el presidente de la Junta confía en que los votantes sepan distinguir entre urnas, pero tampoco sería la primera vez que el PP gana unas generales en Andalucía. Ocurrió en dos ocasiones con Mariano Rajoy.