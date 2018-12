"El PSOE debe intentar un Gobierno con Cs y renunciar a San Telmo"

Francisco Toscano (Sevilla, 30-6-1949) tienes muchos puntos en común con el presidente del Gobierno e incluso comparten apellido:Sánchez es el segundo del alcalde nazareno. Este veterano político, adversario de Susana Díaz, promovió el regreso a la primera línea del líder socialista, que anunció en Dos Hermanas a finales de enero de 2017, después del infausto Comité Federal del 1 de octubre de 2016, cuando Pedro Sánchez tuvo que hacer las maletas. Toscano, con las municipales a la vuelta de la esquina en medio año, analiza la situación política del PSOE regional y nacional tras el varapalo en las urnas andaluzas el pasado 2-D.

–Evalúe el panorama después del peor botín de los socialistas en las andaluzas con sólo 33 diputados y por qué cree que ha ocurrido tal batacazo.

–Lo primero es la desafección hacia los partidos que han tenido responsabilidades del Gobierno. Tanto el PSOE, el PP y la coalición de Adelante hemos perdido un millón de votos, que han ido a la abstención o a las formaciones sin experiencia de Gobierno. Ahí hay una desafección fuerte del electorado que por las razones que sea se ha refugiado en la abstención o en las formaciones nuevas.

–¿Lo segundo?

"Ahora hay que apoyar a la presidenta para que logre la mejor solución posible, que es seguir gobernando"

–En la campaña se ha jugado a todo, ha habido un debate andaluz y nacional, y una mala utilización en ese debate. Quizás por eso han perdido más votos los partidos con experiencia de Gobierno. El PSOE ha sido ingenuo en el tema de la judicialización de la política; en lugar de afrontarlo, se hizo una campaña de decir que de eso no quiero saber nada ni tengo nada que ver con esa época. O no se ha defendido que se han archivado muchas causas judiciales, como está pasado con los ERE, donde a día de hoy no hay un solo político condenado.

–Bueno, pero hay muchas piezas abiertas y por investigarse...

–Me cuesta mucho trabajo, con la ley en la mano y el conocimiento que tengo de los hechos, pensar que habrá condena para alguno de ellos. El PSOE-A ha seguido el juego de tocar eso de puntillas para desvincularse de los tiempos antiguos y la población mete en el mismo saco al PP y al PSOE cuando en el PP hay gente en la cárcel y se ha probado que se han llevado el dinero. Es un error de campaña del PSOE que ha contribuido a la pérdida de confianza.

–También su partido ha sacado el peor resultado de la historia en Dos Hermanas, por primera vez por debajo del 31% (27,61%)contando todas las elecciones de la etapa democrática...

"Mal haríamos si demonizamos a la derecha nueva porque muchos votantes se han refugiado en ella"

–Nadie puede estar contento, aunque somos de todas las poblaciones medias y grandes, porcentualmente, de los que menos hemos perdido, pero es preocupante y no puede satisfacernos. Hay otro fenómeno paralelo a este clima de cabreo: el exceso de votos nulos en muchas poblaciones en Andalucía. Sí me interesa destacar, porque hay gente que ve fantasmas donde no los hay, que en Dos Hermanas el voto nulo ha sido del 2% mientras en Lebrija fue del 6%. Y estamos por debajo de Alcalá de Guadaíra y de La Rinconada, pueblos nada sospechosos de no apoyar la campaña. No obstante, nos tiene que preocupar que en lugar de 40.000 votos nulos en Andalucía ha habido 80.000. Es una desefacción grande a la política en general pero también al PSOE.

–Su posición sobre Susana Díaz siempre ha sido muy crítica. ¿Ahora subirá más el listón?

–No, hay que relajarse un poco y dar tiempo. Hasta que se forme un Gobierno hay que darle todo el apoyo a la presidenta y a la dirección del partido para que encuentren la mejor solución posible, que sería seguir gobernando. Si no consigue los apoyos, debe intentar un Gobierno con Ciudadanos con alguna participación de Adelante Andalucía que permita que haya un Ejecutivo con la suma de Cs y PSOE aunque renunciemos a San Telmo, porque siempre será mejor que un Gobierno de PP y Vox. Ahora toca apoyar a la presidenta y a la dirección para conseguirlo.

–¿Y ve real ese posible pacto?

–Si Cs ha sido capaz de apoyar al PSOE cuatro años, tendrá que decidir si le ha sido válida esa línea con la que ha duplicado los diputados. Si no lo hace lo pagará a la larga. La sociedad ha abierto el abanico de opciones pero no las que prefiere como válidas. Y la sociedad se sitúa en el centroizquierda, más aún en Andalucía. Sería extraño para Cs hacer nuevas experiencias con la derecha nueva. Manuel Valls ya ha advertido que sería un disparate.

–Vox, la derecha nueva, no la ultraderecha ni extrema derecha...

–No voy a demonizar a la derecha diciendo que es extrema porque estamos en democracia, otra cosa es que no nos gusten sus postulados. He visto a gente muy sencilla en nuestros barrios y ciudades que se han refugiado en ellos. Mal haríamos si criticamos a sus votantes, a los que aspiramos a recuperar su confianza porque estaban desesperanzados.

–Tiene hilo directo con La Moncloa, ¿cuándo convocará Sánchez elecciones generales?

–Él tendrá que valorarlo. Cuando he estado con él percibo que mientras crea que el Gobierno es útil, tendrá vocación de permanencia; su primera función es tratar de hacer cosas con todas las dificultades de los 84 diputados, de los problemas territoriales de Cataluña... Ahora son útiles sus decisiones, como la reaparición del papel internacional de España en América y en Europa, ya no hay parálisis. Nos gustaría que en Cataluña fuera mejor todo, pero si se apuesta por el diálogo hay que insistir en ello por mucho que algunos independentistas quieran incendiar y otros en el resto de España también.