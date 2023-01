Espadas enarbola la gestión del Gobierno socialista en el inicio de la precampaña

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha defendido la gestión del Gobierno socialista como ejemplo de "cómo se deben hacer las cosas cuando vienen crudas y duras", y ha instado al Ejecutivo andaluz del PP-A que preside Juanma Moreno a "trabajar un poquito" en beneficio de Andalucía. Así lo ha reclamado Juan Espadas durante su intervención en el acto de presentación de la candidatura de Antonio Hurtado a la Alcaldía de Córdoba, que ha cerrado la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y que ha contado también con las intervenciones de la secretaria provincial del PSOE cordobés, Rafi Crespín, y del propio alcaldable socialista.

El secretario general del PSOE-A ha reivindicado la labor del Gobierno de Pedro Sánchez durante esta legislatura marcada por dificultades como la pandemia de Covid-19, y ha proclamado que "este ciclo político en nuestro país se estudiará en las facultades de Economía, y durante muchos años será referencia en la historia del país sobre cómo se deben hacer las cosas cuando vienen crudas y duras", y ha pedido a la militancia socialista "capacidad de explicación y pedagogía suficiente para que no se minusvalore" el trabajo realizado por el Ejecutivo.

En esa línea, Espadas ha defendido la "unidad y la fuerza" de los socialistas para construir proyectos de futuro y desde la justicia social, contraponiéndolo a lo demostrado, en su opinión, por Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía, que "ni está ni se le espera nunca para hacer políticas de transformación social, de vivienda, de igualdad o de salud", según ha denunciado.

El líder socialista andaluz ha advertido de que Moreno "no puede estar sólo encantado de que pasen cosas buenas", y debe "empujar y no sólo apuntarse lo que ocurre como algo propio". "Que trabaje un poquito y ponga de su parte, porque tiene recursos y fondos europeos para convertir Andalucía en motor económico, algo que no debería ser un problema" si no es alguien "indolente que prefiere su book de fotos y quedar bien, pero que tiene un balance de gestión muy pobre".

Juan Espadas ha incidido en que han sido cuatro años difíciles y hay que poner en valor "dónde ha estado cada cual en cada momento". "Desde el PSOE, se ha peleado con coherencia y lealtad por la unidad para salir de la crisis sanitaria, económica y de la situación actual. La lealtad que distingue a los socialistas de la derecha, la diferencia entre tener un Gobierno socialista al frente y del PP, que gestionó la anterior crisis", ha remarcado. Al hilo de ello, ha lamentado que la derecha se crea "con derecho propio a ejercer el poder que, cuando lo tiene el PSOE, es ilegítimo". Para Espadas, en estos cuatro años el PSOE "no solo ganó en las urnas, sino que se lo ha ganado, porque ha estado con la gente, ha tomado las decisiones que tenía que tomar".

El líder socialista ha defendido que las señas de identidad de este gobierno "estaban claras al principio, y se han consolidado durante la legislatura", y ha aseverado que "el PSOE es avance y progreso y compromiso social y justicia en redistribución de la riqueza, que ha impregnado todas las acciones de gobierno durante estos años". Espadas ha reivindicado la labor del Gobierno de Sánchez durante la crisis como "el mayor capital político que tienen los socialistas, pudiendo mostrarse a cualquier vecino", y ha valorado que se ha estado "con la mayoría, con los ciudadanos, y no con los poderes fácticos, los que creen que el poder es suyo mientras que los demás somos inquilinos temporales".