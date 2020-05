Fran Carrillo dejará de ser senador por Ciudadanos para dejarle su escaño a Fran Hervías

Movimientos en Ciudadanos a nivel estatal con eco en Andalucía. El todavía senador Fran Carillo, portavoz adjunto de la formación naranja en la Cámara Alta, dejará su escaño para que sea Fran Hervías quien ocupe su hueco. El secretario de Organización de Ciudadanos durante la expansión territorial del partido, bajo el mandato de Albert Rivera, ocupará una de las dos plazas de senador que le corresponden al partido por designación autonómica.

Carrillo es diputado en el Parlamento por Córdoba y fue cabeza de lista en las elecciones andaluzas de 2018. Por el momento no ha renunciado a su escaño en el Senado, pero lo hará en los próximos días, según ha dicho en la sede del legislativo regional. Seguirá desempeñando su labor en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas, según ha adelantado esta mañana el diario El País.

El propio Carrillo ha explicado que su salida estaba prevista desde hace "varios meses", ya que la intención es que asuma "nuevas responsabilidades" orgánicas que no ha detallado y que están por determinar. Ha asegurado no saber quién le sustituirá, pero se ha mostrado convencido de que tendrá "una grandísima valía" y "va a aportar"."Contará con todo nuestro apoyo y respaldo", ha agregado.

El cambio de cromos tiene su origen en un acuerdo entra la nueva presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas y el propio Hervías. En la reciente votación para conformar el Consejo General de la formación naranja, los afines al ex secretario de Organización fueron los más votados, por delante de los candidatos más cercanos al líder andaluz del partido y vicepresidente de la Junta, Juan Marín.

Hervías y Marín mantienen un desencuentro soterrado, que sale en parte a la luz con este cambio, que deberá ser aprobado en un Pleno del Parlamento en las próximas fechas. Lo habitual es que la Cámara avale las propuestas que se hacen desde los partidos para los puestos de senador por designación autonómica. Mar Hormigo, secretaria de organización de Ciudadanos en Andalucía, completa la nómina andaluza del partido naranja en la Cámara Alta

La decisión tomada por la dirección estatal no ha contado con la participación de la dirección adaluza, aunque fuentes del grupo parlamentario de Ciudadanos recuerdan que a los actuales senadores también los eligió la dirección naranja hace casi un año y medio. Una vez que Carrillo deje el acta, el partido de Arrimadas deberá proponer a Hervías, que tendrá que pasar por la comisión de nombramientos del Parlamento. Este paso no está previsto hasta junio y lo normal es que no tenga problemas para superar el examen de idoneidad, como es habitual.