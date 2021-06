Génova impulsa el derribo del alcalde de Ciudadanos en Granada

La dirección nacional del PP es la que más ha respaldado al grupo municipal del Ayuntamiento de Granada para forzar a su alcalde, Luis Salvador, de Ciudadanos, cumplir el pacto verbal y dejar el puesto a un concejal popular. Fuentes de Génova han explicado a este medio que la dirección regional ha estado en un segundo plano, pero sin enfrentarse a una decisión que afecta a las relaciones de los socios de Gobierno de Juanma Moreno. De hecho, el vicepresidente Juan Marín ha venido apoyando a Luis Salvador, así como la líder nacional de su partido, Inés Arrimadas.

El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha dado cuenta de lo incómodo que es esta situación en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. Hasta en cinco ocasiones, el consejero ha dicho a los periodistas que pregunten en el PP de Granada y en el nacional, y ha recurrido a la manida argumentación de que, en San Telmo, sólo responde a asuntos de Gobierno. Ciudadanos y PP firmaron un pacto en el seno del Consejo de Gobierno para no aceptar traspasos de militantes y dirigentes de un partido a otro, con el fin de encapsular las malas relaciones entre ambos partidos, pero lo cierto es que Granada ha complicado un poco la buena sintonía.

Una fuente del Gobierno andaluz ha explicado que la crisis de Granada "no es nada cómoda", aunque entiende que no afectará a la relación de los socios. Del mismo modo opina la dirección nacional de Ciudadanos. Una persona relacionada con ésta ha indicado a este diario que el Gobierno andaluz no sale afectado y que hay Ejecutivo de coalición para agotar los cuatro años de mandato.

No obstante, Granada es una piedra en el zapato de Juanma Moreno. Juan Marín encontró en Luis Salvador un aliado interno muy importante, después de que ambos mantuviesen unas relaciones muy malas. Salvador procede del PSOE, y llegó a ser senador por este partido. Una consejera del Gobierno andaluz, Marifrán Carazo, ha estado apoyando la salida de Luis Salvador, de modo que la crisis granadina no es algo ajeno al PP andaluz.

A todo esto se añade el papel de Fran Hervía, antes secretario de Organización de Ciudadanos y hoy militante del PP con despacho en Génova. Hervía, que es granadino, ha sido uno de los principales artífices de la operación.

Luis Salvador se ha quedado sólo en Granada, sin el PP, pero también sin dos de los tres concejales que tienen los naranjas, además del alcalde. Esto da cuenta de que Salvador tampoco tiene muchos apoyos en su partido. De los dos concejales de Ciudadanos que han dejado sus funciones en el gobierno municipal, uno de ellos es el responsable provincial.

Ciudadanos obtuvo cuatro concejales en las elecciones municipales; siete el PP, y tres Vox, con lo que sumaban 14, uno más que los ediles de izquierdas. Sebastián Pérez, que ha fue presidente del PP en la provincia y que se marchó del partido hace unas semanas, amenazó con provocar una moción de censura si Luis Salvador no cedía el puesto de alcalde a los populares. Según ha relatado Pérez, ése fue el acuerdo que alcanzaron ambos partidos tras las municipales, dos años para cada uno de ellos-

Lo que Génova ha venido a reclamar a Granada es el pacto global que alcanzó con Ciudadanos después de las elecciones municipales y autonómicas, y que supuso el apoyo de los naranjas al PP en los gobiernos de Castilla y León, Murcia y Madrid, además de la capital de esta última comunidad.