Gibraltar niega que dé amparo a buques rusos para pasar petróleo

La Autoridad Portuaria de Gibraltar (GPA) negó que el Peñón esté dando soporte a barcos que realicen traspasos ship to ship (STS) de petróleo ruso en aguas del Estrecho.

Según un comunicado de la GPA, el gobierno llanito prohíbe desde 2013 "a sus operadores portuarios y proveedores de servicios efectuar o prestar directa o indirectamente servicios STS de cualquier tipo" fuera de las aguas que reclama como territoriales.

Además, continúa, "prohíbe la exportación de defensas y equipos asociados desde Gibraltar en apoyo de operaciones fuera de las aguas sin el permiso expreso del capitán del Puerto y del ministro correspondiente con responsabilidad sobre el Puerto, que sólo se concede en circunstancias excepcionales en las que tanto el capitán del Puerto como el ministro están convencidos de que este equipo no se utilizará para operaciones STS". La Autoridad Portuaria asegura que, desde el 2 de marzo de 2022, el puerto de Gibraltar "no admite el acceso ni el servicio" de ningún buque relacionado de ninguna forma con Rusia siguiendo las sanciones impuestas al país ruso. Igualmente, ponen el foco en que Marruecos, por su parte, no tiene sanciones en vigor contra Rusia.

Respecto a los petroleros señalados en la información publicada por El País de la que se hizo eco Europa Sur, Gibraltar asegura que se trataba de buques vacíos con bandera de terceros países que "no procedían de Rusia, sin indicación alguna de que hubiera intereses rusos implicados, que cargaron combustible en Gibraltar y luego se dirigieron a aguas internacionales frente a Ceuta". También añaden que, "según los protocolos aplicables, no había motivo para denegarles el servicio".

La GPA incide en que "el puerto de Gibraltar ya está aplicando normas más estrictas que cualquier puerto de la UE o del Reino Unido contra los buques relacionados con Rusia, y está siguiendo y yendo más allá de las normas y sanciones del Reino Unido, así como de las de la UE".

En este punto de la situación abundan en que la normativa que manda en los puertos españoles y marroquíes es "diferente" y sí permite servicios a barcos rusos".