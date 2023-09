El Gobierno andaluz cree que las exigencias de Puigdemont "imposibilitan" la investidura de Pedro Sánchez

La vuelta a la actualidad política del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y sus exigencias expresadas esta mañana para apoyar una investidura de Pedro Sánchez, han llevado al Gobierno andaluz a considerar que ésta se ve "imposibilitada" toda vez que no se plantea que se acepten unas peticiones que, a su entender "se encuentran fuera del marco constitucional".

Así lo ha reconocido el portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, al término de la celebración de un Consejo de Gobierno que coincidió en el tiempo con las manifestaciones del ex presidente por lo que ha reconocido que "no he podido escucharlas, pero sí leer lo que ha dicho". Con ello en mente, el consejero ha señalado que en esas declaraciones se establecen unos límites "que son constitucionalmente inaceptables". Por lo tanto, y con la seguridad de que las exigencias establecidas por Puigdemont no serán aceptadas, Fernández-Pacheco considera que "ya no suman" los votos necesarios para que Pedro Sánchez sea investido como presidente del Gobierno.

Desde la Junta de Andalucía consideran también que "no obstante, parecen estar dispuesto a todo", como demuestra lo que ha calificado como una "indignidad" como fue la reunión de la vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, "con alguien que huyó de España con el maletero de un coche después de protagonizar un grave ataque al orden constitucional". Se trata de actitudes que la Junta de Andalucía "no puede tolerar, ni como Gobierno andaluz, ni como ciudadanos españoles".

Fernández-Pacheco ha querido recordar la posición andaluza ante la apertura de unas posibles negociaciones y concesiones para lograr el apoyo de partidos nacionalistas a la investidura de Pedro Sánchez, "con lo que llevamos repitiendo desde que se diera ese escenario, es decir, que Andalucía no quiere más que nadie, pero tampoco menos" y ha querido enfatizar el hecho de que "es una comunidad histórica que tiene los mismos derechos que las demás y es algo que vamos a reclamar".

El portavoz de la Junta ha querido insistir en que "no vamos a permitir que la realidad histórica de Andalucía se pisotee", frente a lo que ha insinuado que son "ataques" y "olvidos de algunos" (en referencia al plan presentado por el lehendakari Iñigo Urkullu), ya que "Andalucía accedió a la autonomía por la misma vía que el resto de comunidades históricas", para lo que tuvo que vivir "acontecimientos que forman parte de nuestra histórica como el 4-D o la aprobación del Estatuto de Autonomía. Eso lo vamos a defender siempre y ante quien sea".