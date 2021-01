Gómez de Celis pide a Susana Díaz la "generosidad" de Iceta

Miquel Iceta como ejemplo de lo que debería suceder en el PSOE andaluz. Alfonso Gómez de Celis, vicepresidente del Congreso y contrincante de Susana Díaz desde hace lustros, citó este miércoles en Granada el caso del PSC como lo que, a su juicio, debe ocurrir con el PSOE andaluz. Sin referirse directamente a la ex presidenta, Gómez de Celis ha mantenido que el congreso regional del PSOE de Andalucía debe afrontarse desde la "generosidad" y la "altura de miras", y ha puesto como ejemplo la "falta de egoísmo" y "la visión de proyecto de partido" y "no personal" que "ha sabido tener" el primer de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, después de que decidiera no presentarse como candidato a la Presidencia de la Generalitat en favor del ministro de Sanidad, Salvador Illa.

"Ha sabido tener altura de miras, pensar en el conjunto y no en él mismo y por tanto aportar y dejar paso al que yo creo que es en este momento el mejor de nuestros activos en relación a Cataluña, que es el ministro Illa", ha agregado Gómez de Celis, manteniendo que ése es el fundamento que debe afrontarse también para el futuro de Andalucía, "la generosidad y la altura de miras a la hora de afrontar el proceso". El diputado sevillano mantuvo un encuentro con el secretario general del PSOE de Granada y presidente de la Diputación, José Entrena.

Los críticos con Susana Díaz dejaron de guardar silencio hace unos meses, pero la convocatoria ya firme del congreso federal para octubre ha desencadenado el debate público sobre la idoneidad de que la ex presidenta de la Junta siga siendo la líder del partido. Gómez de Celis es de los que cree que aún es posible un acuerdo de Pedro Sánchez con Susana Díaz para que ésta deje la secretaría general a cambio de algún cargo relevante en alguna institución. Es lo que ha ocurrido con Iceta. Pero no todos los críticos piensan como este diputado sevillano. Otros prefieren medir sus fuerzas en unas primarias abiertas, con Susana Díaz y otro contrincante, de modo que el proceso sirva de revulsivo a la organización.

De modo oficial, los susanistas siguen apostando por la repetición de Susana Díaz como líder y creen que tienen la mayoría del partido, pero hay conversaciones cruzadas entre unos y otros. La ex presidenta ya mantuvo un almuerzo con el alcalde de Dos Hermanas, Quico Toscano, antes de Navidad y, posteriormente, Carmelo Gómez, uno de los susanistas del núcleo duro, también ha tenido conversaciones con este regidor que es uno de los primeros sanchistas que hubo en Andalucía. Como Gómez de Celis. Y no son éstos los únicos contactos entre ambos grupos.

Esto es también propio del PSOE, se habla mucho antes de declarar las hostilidades de modo oficial, y es que hay muchos críticos y varios susanistas que preferirían un acuerdo en las alturas antes que un enfrentamiento, aunque eso supusiese la salida de Susana Díaz del liderazgo. Otros contrincantes de la ex presidenta prefieren enfrentarse en las primarias.

Aunque el congreso de los socialistas andaluces se celebrará a final de año, ambos contendientes dentro del partido medirán sus fuerzas de cara al cónclave federal de octubre. Con la reforma de los estatutos, los socialistas andaluces deben elegir en una votación quiénes son sus delegados al federal entre varias listas si no hubiese acuerdo. Esto se dirimiría al finalizar el verano.

Y ahora todos vigilan la ejemplaridad del proceso. Hay malestar entre los críticos por las valoraciones que el secretario de Organización, Juan Cornejo, ha hecho esta semana sobre el futuro congreso, ya que entienden que la neutralidad de la dirección, al menos, se debe aparentar.

A preguntas de los periodistas en Granada sobre el próximo congreso regional del los socialistas andaluces, Gómez de Celis ha recordado que todavía no está formalmente convocado y ha mostrado su respeto a la decisión de la actual secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, de concurrir a las primarias para volver a optar al cargo, así como a la de cualquier compañero que quisiera hacerlo.

No obstante, ha recalcado que el congreso federal está previsto para octubre y los regionales se producirán en torno a noviembre, por lo que se trata de un proceso "largo en el tiempo" en el que los socialistas deberán reflexionar "sin prisas" qué es lo mejor que pueden aportar en los distintos territorios, en este caso en Andalucía.

Por una parte, se ha referido a todo lo vinculado con la lucha para frenar la pandemia y también para lograr la recuperación económica de Andalucía y España. Como tercer elemento "importantísimo" se ha referido al problema territorial y al encaje de Cataluña con el resto de España, recordando las elecciones catalanas del 14 de febrero y aprovechando para "agradecer" la "generosidad, falta de egoísmo y visión de conjunto" que a su juicio ha demostrado Iceta.