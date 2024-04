Hoja de ruta para una cadena de suministro más sostenible y social

Pero, ¿es la sostenibilidad compatible con la inmediatez? Trinidad Dávila, no lo cree. “La nueva forma de consumo exige una inmediatez que creo es incompatible con cualquier medida de sostenibilidad. No tenemos la varita mágica pero en DÍA aplicamos por ejemplo la entrega en una franja ecofriendly”. “Exacto”, corroboró Rafael. “Hay contradicción porque cada vez los clientes valoran más lo sostenible, pero queremos algo para ya, para hoy y tres veces al día”, afirmó.

Igualmente puso especial énfasis en una importante medida que está funcionando con éxito, la Red de Distribución Hospitalaria , “un proyecto impulsado por el CACOF en el que colaboramos, en 17 hospitales. Permite que los pacientes no se tengan que desplazar al hospital a recoger su tratamiento, sino que lo hacen en la farmacia más próxima a su casa. Al mismo tiempo que ayudamos a los pacientes, también evitamos el uso de transporte particular”, aseveró.

El catedrático de la US apoyó esta idea: “adoptar medidas de reciclaje de envases repercute en reducción de costes sin duda. Hemos hecho estudios con laboratorios farmacéuticos que lo evidencian, reduciendo embalajes, las presentaciones, los blísterS… y se vio que sí que rebajaban costes. Además reduces el consumo de energía eléctrica en un 20%” . Explicó que, desde la Hispalense están avanzando en estudios que potencien el reciclaje de los restos orgánicos. “La tecnología nos permite saber cuándo tienes que ir a recoger un contenedor. Así optimizamos la cadena de suministros”.

Trinidad Dávila, de DÍA, aportó una visión optimista. “Yo reo que ese punto de inflexión ha existido, pero ha existido para bien, para darle un empuje a esas hojas de ruta de sostenibilidad que se han intensificado. El Covid no ha sido un freno para estas iniciativas sostenibles, sino en una herramienta de competitividad, de mejora para las empresas, porque ha permitido seguir avanzando en materia medioambiental”.

A juicio de Rafael Cía, la pandemia lo que hizo fue “acelerar los problemas que tenía la cadena de suministro, como son el incremento de costes, la fragilidad de las cadenas de suministro, la dificultad de encontrar personal cualificado, la necesidad de compañías y operadores no logísticos que dieran ese servicio para evitar el desabastecimiento, etc; es decir, propició externalizar la distribución”. Desde la perspectiva universitaria, Fernando Vidal cree que el “tras la pandemia hemos observado que sí hubo muchos problemas de falta de suministro. Pero sí hemos constatado que se ha avanzado mucho en la digitalización de los procesos logísticos y en la diversificación de proveedores, esto ha sido un salto fundamental. Creo que el Covid ha ayudado a las empresas de logística a ser más competitivas en definitiva”.

Más allá del medioambiente: la sostenibilidad social

La última de las cuestiones que se abordó fue la relevancia que ha adquirido también para las empresas la denominada sostenibilidad social, es decir, todos aquellos proyectos que se integran en la Responsabilidad Social Corporativa de cada compañía. En esta línea, la presidenta de ANGED quiso insistir en el principal valor de su asociación: “somos una fuente de creación de empleo y de empleo estable para 230.000 personas, la mayoría con contrato indefinido, y ayudamos a integrar a 3.000 personas con alguna discapacidad”.

Fernando aportó una visión más crítica: “Yo aquí tengo mis dudas”, dijo. “Casos como los vuestros no son la mayoría, porque en temas como la inclusión y demás, falta mucho por hacer, o en propuestas como las auditorias sociales que se están implantando en Europa, aquí no tanto”. Opinión que la responsable de ANGED rebatió: “en nuestro caso eso no es así. Al año se realizan más de 3.000 auditorias bajo criterios ASG (ambiental, social y gobernanza)”, señaló.

“Para nosotros, en DÍA lo social esta en el centro. Por eso nuestro plan de sostenibilidad se basa en 4 pilares: proximidad, diversidad interna, entorno natural y los derechos humanos. Con una palanca transversal que es la gobernanza”, incidió Trinidad Dávila. Por su parte, Sanz puso en valor la labor de la Fundacion Bidafarma creada hace un año con la idea de mejorar la salud y la calidad de vida de las personas que más lo necesitan, y otras medidas como la iniciativa medioambiental y social El Bosque Bidafarma”.

Finalmente, Rafael Cía, enfatizó que “en UNEI reinvertimos todo lo que ganamos en la propia actividad, es nuestra filosofía. Ya somos 1.400 personas en Andalucía, y más del 33% de ellas tienen discapacidad”, dijo.