Jaén es la provincia con más patrimonio en riesgo de ruina

Jaén es la provincia andaluza con más elementos incluidos en la Lista Roja del Patrimonio, iniciativa de la Asociación Hispania Nostra, con 49, y la cuarta de España. Andalucía tiene en total 178 elementos incluidos en esta lista, de los cuales nueve son de Almería, 17 de Córdoba, cinco de Huelva, 22 de Sevilla, 37 de Granada, 16 de Málaga, 24 de Cádiz, y los 49 de Jaén.

Esta lista recoge elementos del patrimonio cultural en riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores, para lograr su consolidación o restauración. Los últimos lugares de Andalucía en entrar en esta lista, el 28 de diciembre, son de Jaén: la Villa Romana de Bruñel, en Quesada; y las Torres II y III de Santa Catalina en Orcera.

La Villa Romana de Bruñel, Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica en 2005, se localiza en el término de Quesada, en la vertiente oriental de la Sierra de Cazorla, está formada por una necrópolis ibérica que se remonta al siglo IV a. C., y una ocupación romana que se extiende desde el siglo II al IV d. C., que presenta los restos de una villa del siglo III d. C., con patios, peristilos, impluvium y una interesante colección de mosaicos.

Su estado de conservación es pésimo, abandonada y cerrada al público, a pesar de que en el 2017 se realizaron una serie de trabajos para poder visitada. Durante los últimos años ha sufrido actos vandálicos y expolio de piezas arqueológicas y mosaicos.