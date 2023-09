Javier Fernández alerta del "abrazo del oso" del PP a referentes del socialismo "para hacer daño a Pedro Sánchez"

El presidente de la Diputación de Sevilla, el socialista Javier Fernández, a la vez secretario general del PSOE en la provincia, ha alertado este martes del "abrazo del oso de determinados sectores de la derecha" a "líderes que han sido importantes para el PSOE" como Felipe González, con el único fin de abrir "una grieta" en partido y "hacer daño a Pedro Sánchez". A su entender, que el presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno, ensalce la figura de Felipe González es el "colmo del postureo".

Javier Fernández ha protagonizado este martes un encuentro informativo de la Cadena Ser, Radio Sevilla, marco en el que ha repasado la actualidad política, apoyando la proposición no de ley (PNL) anunciada por el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, en pro de la creación de una ponencia en el Parlamento autonómico, en el seno de la Comisión de Desarrollo Estatutario, que tenga como objetivo "la elaboración de un informe de evaluación tanto del despliegue de las competencias y el ejercicio de las mismas como de los derechos contemplados" en el Estatuto de Autonomía, para "profundizar al máximo en la capacidad de autogobierno de la comunidad autónoma".

Dicha iniciativa, según ha dicho, prueba que el PSOE andaluz es el partido que "juega un papel equilibrador" y de "templanza" en el plano territorial, ante partidos nacionalistas con discursos de corte independentista y que reclaman la autodeterminación y la "parte de la derecha" que aboga por una "recentralización" competencial, política y administrativa en favor de Madrid.

El "destacable liderazgo" de Espadas

De ese modo, ha señalado el "destacable liderazgo" de Espadas, cuya "solvencia" política ha aplaudido, especialmente al encabezar el PSOE andaluz en un "periodo muy complicado", una "travesía del desierto" de los socialistas andaluces tras verse despojados del gobierno de la Junta de Andalucía después de 37 años al frente de la misma. A su entender, el PSOE-A tiene "un rumbo claro" y circula "en el carril correcto", con Juan Espadas "llevando el tren por el camino" adecuado. "Pronto tendremos buenos resultados", ha enfatizado, insistiendo en que el PSOE andaluz "es la columna vertebral" del PSOE y asegurando que Espadas no necesita discrepar de la dirección nacional del partido para ejercer su "peso" en el conjunto del partido, descartando así "absolutamente" que su liderazgo esté en duda.

"Se puede tener peso estando de acuerdo y entendiendo que las posiciones del PSOE federal son las correctas", ha dicho en un escenario en el que pesa la posibilidad de que las negociaciones del PSOE con los partidos independentistas catalanes de cara a una nueva investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno incluyan una ley de amnistía para los implicados en el proceso independentista catalán de 2017 que aún tienen cargos pendientes con la Justicia.

En ese contexto, Javier Fernández ha defendido España afronta una "situación territorial compleja", ante la cual Pedro Sánchez tiene "la obligación de buscar un escenario de convivencia", en un marco de "diálogo" dentro de los márgenes de la Constitución Española, que estipula la indisoluble unidad de la nación. Por eso, ha apoyado hablar de "todo lo que entre en la Constitución, la vía del diálogo y la convivencia, para un clima razonable entre los territorios de España".

La "libertad" opinión de González y Guerra

En esa misma línea, ha evaluado las críticas del ex presidente del Gobierno socialista Felipe González y del ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, históricos dirigentes del PSOE, respecto a la citada posible amnistía a los involucrados del proceso independentista catalán de 2017, exponiendo que ellos están "en la libertad" que otorga el PSOE de emitir su opinión y él tiene su libertad de "discrepar" de ellos, lo que le ha llevado a asegurar que "España no se va a partir ni tampoco el PSOE se va a romper independientemente de las posiciones" de Felipe González y Guerra.

En cuanto a la expulsión del ex secretario general del Partido Socialista de Euskadi Nicolás Redondo Terreros, ha opinado que "él se fue del partido mucho antes de que le echasen", porque "ideológicamente estaba ya fuera" del PSOE, extremo que ha remarcado exponiendo que incluso "participó en mítines" con la presidenta popular de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Redondo, según ha considerado, no cumplía ya "las normas mínimas" del PSOE para seguir militando en el mismo.