Juanma Moreno: “Bajar impuestos funciona en Andalucía, vamos a competir con Madrid”

La presentación del Anuario Joly Andalucía nunca defrauda. En el acto del bautizo de su vigésima edición de esta obra pensada para ser referente anual de lo que Andalucía significa, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en unos de sus primeros discursos institucionales desde que logró una mayoría absoluta para ser reelegido, trazó las principales líneas estratégicas de por dónde irá el primer Gobierno en solitario del PP andaluz.

“Bajar impuestos funciona en Andalucía, vamos a seguir haciéndolo y vamos a competir con Madrid”. Así de categórico se mostró Moreno, que defendió las políticas fiscales que ha desarrollado en su primera legislatura en coalición con Cs, ahora fuerza extraparlamentaria en Andalucía.

El presidente andaluz dejó claro que seguir reduciendo la factura fiscal de los andaluces va a ser una prioridad para su nuevo Gobierno, que será fuerte, dijo, pero de cuya composición no adelantó nada. “Porque todavía no lo he decidido”, confesó con una sonrisa. Ya les había advertido a sus consejeros presentes, “en expectativa de destino”, que tendrán que seguir esperando para saber si continuan o no.

Entre las rebajas fiscales que anticipó Juanma Moreno está una deflactación de las tarifas autonómicas del IRPF, que sirva para paliar los efectos de la inflación y evite que no haya muchos contribuyentes andaluces que se vean obligados subir de tramo por los efectos de la crisis de precios. Igualmente, anticipó que se van a ampliar las cantidades exentas de tributación en las cuantías del mínimo vital.

También anunció que, en 2023, se va a suspender el canon de infraestructuras hidráulicas, que supondrá una merma de 150 millones de euros que no se cobrarán en los recibos del suministro de agua de los andaluces.

Habrá incentivos fiscales para subir la natalidad, un “serio problema”, según confesó.

Tuvo especial dedicación en anunciar medidas para los más jóvenes. Con dos programas para ayudar a más de 13.000 jóvenes a que encuentren su primera experiencia profesional laboral, sobre todo en el ámbito rural, con una dotación de 120 millones, y otros 97 millones para ayudar a que unos 5.000 jóvenes que no tienen cualificación adquieran las capacidades para poder insertarse en el mundo laboral.

Revolución educativa

La formación será una línea estratégica de sus reformas. Anunció, de hecho, una “revolución en el ámbito educativo”. Entre las primeras medidas de esa revolución estará una amplia reforma de la Formación Profesional, que estará dotada con 30.000 plazas nuevas y que más de un tercio será de tipo Dual –la que permite formarse en empresas reales–, para que los alumnos salgan ya encauzados a un puesto de trabajo.

Hacer de la Junta de Andalucía la Administración más ágil de España es otro de los compromisos que dejó en su discurso el presidente Moreno. Anunció un nuevo paquete de simplificación administrativa y llamó a la oposición a reflexionar sobre los recursos en los tribunales contra las ejecutadas en la pasada legislatura. Entre esos cambios, quiere terminar con el “embudo de tramitaciones” en las delegaciones del Gobierno de las ocho provincias, para lo que anunció que utilizarán no sólo recursos humanos sino también inteligencia artificial para acotar plazos.

Ante los presidentes de los grupos parlamentarios del PSOE, Juan Espadas, y de Vox, Macarena Olona, Moreno les lanzó un reto: “Mayoría absoluta no tiene que significar oposición absoluta”. Por ello les anunció, que pese a no necesitar más apoyos que los de su grupo para sacar adelante la producción legislativa de su Gobierno, van a establecer el diálogo con los demás grupo y se mostró seguro de que llegarán a acuerdos.

Eso sí, advirtió que la agenda reformista emprendida en su primer mandato es “un camino que no tiene vuelta atrás”. Recogió así el guante del presidente de Grupo Joly, José Joly, quien en su intervención anterior le había instado a aprovechar el enorme respaldo logrado en las urnas para hacer reformas.

También coincidió Moreno con el editor en que la estabilidad lograda en las urnas es una fuente de confianza que debe servir para atraer inversión a Andalucía en los próximos cuatro años. Porque, dijo, “la economía es como un reloj de cuerda que no se puede parar”. Por lo que se van a centrar en hacer “que vengan empresas a invertir”.

Pese a las dificultades económicas que aparecen en el horizonte, Moreno cree que no llegaremos a pasar una recesión como la de 2008. Y auguró un verano aún más productivo en la industria turística que el último antes de la pandemia, el de 2019, con una previsión de 11 puntos más de crecimiento del turismo, pese a que ese año marca el récord histórico en Andalucía.

Prometió que el 25 de julio habrá nuevo Gobierno, que trabajará en agosto, “sobre todo los nuevos” consejeros, advirtió, para tener todo listo en septiembre para trabajar para “nuestros jefes”, todos los andaluces.