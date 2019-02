"Nuestro margen de maniobra de gasto es escaso"

Juanma Moreno (Barcelona, 1970) lleva apenas dos semanas como presidente de la Junta de Andalucía. San Telmo está a medio llenar, aún queda por nombrar media administración. Es el primer presidente desde que se instauró el Parlamento autonómico en 1982 que no es un presidente socialista, es el líder de un Gobierno de cambio, compuesto por PP y por Ciudadanos.

-¿No hay cierto vértigo por las expectativas que han ido creando?

- Lo primero que uno debe saber en la vida es que, jamás, puede cumplir con las expectativas de todo el mundo. Un dirigente no puede complacer a todos. Por tanto, hablo de objetivos.

-¿Y cuáles son?

-Primero, conseguir que nuestra economía sea una economía más abierta; por tanto, más competitiva para atraer inversiones y que cree más empleo. Con menos presión fiscal, menos burocracia y más cultura empresarial. Segundo, queremos una mejora de los servicios públicos. Hay que reorganizar la gestión sanitaria y la de educación. Ser más eficientes en la gestión y conseguir que los profesionales estén más cómodos.

-Para esto último hace falta mantener, al menos, el actual presupuesto en educación y en sanidad; no es lo único, pero parece imprescindible.

-Evidentemente. Vamos a tener que aumentar esos presupuestos. Pero tenemos que ver con qué nos encontramos, y de momento lo que me dice el consejero de Hacienda es que la situación es mala y que el margen de gasto es muy bajo.

-¿Con qué se han encontrado en Hacienda que no esperaban?

-Ésta es una administración que genera pocos ingresos, y no por la presión fiscal, que es muy alta, sino por la escasa actividad económica de la comunidad. No es la que tienen otras comunidades. Después, tenemos una estructura que consume mucho en capítulos que son esenciales, como sanidad y educación, pero que se llevan casi 16.000 millones de euros. Casi la mitad del Presupuesto. Y creo que hay margen de maniobra en la eficiencia y en las empresas públicas y en los entes instrumentales. Y, además, hay mucho gasto comprometido, se han tomado decisiones que comprometen mucho gasto público.

-¿Por ejemplo? ¿Las bonificaciones de las matrículas universitarias?

-Somos partidarios de facilitar al máximo las posibilidades de estudio a los jóvenes andaluces y, en especial, a los de aquellas familias más vulnerables. Ahí no vamos a dar ni un paso atrás. Pero me refiero a otros gastos, como pluses que se han dado a directivos de empresas durante el ejercicio de un Gobierno en funciones.

-¿Directivos de empresas públicas?

-Si, los han cobrado semanas antes; no en todas las empresas públicas, pero sí en algunas. Por eso estamos haciendo esas auditorías. También se ha abonado la sentencia del caso Nevada, que, sólo con eso, se hace un hospital. Lo vamos a estudiar, pero creemos que ahí ha habido una negligencia al no acudir a la vista, no sé si profesional o política.

¿Eso es recuperable? Son 165 millones de euros.

-Ahora, parece que no. Hay muchas sentencias en ciernes, y vamos a tener que encadenar muchos pagos.

-La primera medida que han aprobado es encomendar la bonificación del 99% del impuesto de Sucesiones y Donaciones. ¿Saben cómo lo van a hacer? ¿Se hará con carácter retroactivo?

-Se aprobará, con toda seguridad, antes del verano, aunque la retroactividad es muy complicada.

-¿También bajará el tramo autonómico del IRPF en este Presupuesto?

- Vamos a intentarlo, será progresivo, aunque estamos a la espera de un informe del consejero de Hacienda. Ya hemos comenzado a trabajar en el proyecto de Presupuesto, y nuestro objetivo es presentarlo ante el Parlamento antes de las elecciones municipales de mayo.

-Esa reducción provocará, al menos de modo inmediato, una caída de ingresos. Usted ha explicado que, para compensarlo, se pueden vender solares de titularidad pública, pero si no se han vendido hasta ahora es porque el mercado no lo permitía.

-Pero el mercado inmobiliario ha cambiado, ahora viene un momento óptimo. Hay mucho patrimonio, Deuda Histórica se pagó mediante la entrega de solares.

"Está abierta la enajenación de todo lo que no esté relacionado con la prestación de servicios"

-¿Y otras ventas? ¿La enajenación de sociedades que no tienen fines sociales? Como la gestora de las ITV, Cetursa...

-Todo eso está abierto, todo lo que no esté relacionado con la prestación de los servicios considerados esenciales.

-ITV, Cetursa.

-Podría ser, pero eso siempre sujeto a un análisis previo. No estoy diciendo que se vaya a hacer, pero podría serlo en función de esos análisis.

-¿En el área sanitaria se plantea alguna privatización, tal como ha hecho el PP en otras comunidades?

-La sanidad es pública, gratuita y universal, y lo seguirá siendo. No hay prevista ninguna externalización de la gestión, lo que sí prevemos es alguna colaboración público-privada en la financiación de algunas infraestructuras, que es otra cosa.

-Se hizo antes.

-Sí, y nos puede servir para desatascar algunas infraestructuras pendientes.

-Una vez aprobada la bonificación del impuesto de Sucesiones, el encargo de las auditorías y completado el organigrama, ¿cuáles serán las próximas medidas? Las urgentes.

-Hemos comenzado a hablar con el sector sanitario y con el educativo. Queremos escuchar y actuar para reorganizar. Y, después, vamos a poner en marcha el paquete de medidas que hemos pactado con Ciudadanos: la primera va a ser la Oficina contra el Fraude.

-Otro de esos asuntos es la comisión de investigación de la Faffe, la extinta fundación de la Consejería de Empleo.

-Eso llegará este mismo mes de febrero.

"Hay resistencia al cambio en algunas empresas y entes instrumentales"

-Su Gobierno debe terminar de nombrar al organigrama político de la Junta, pero esta semana va a transcurrir sin una reunión de Consejo de Gobierno.

-Hubo uno el sábado en Antequera, que tuvo un carácter simbólico y reivindicativo, y casi no había pasado tiempo técnico para llevar asuntos al martes siguiente. Tenemos que cerrar una estructura, y el Consejo de Gobierno lo cerrará este martes próximo. Prácticamente todos a nivel de secretarios y directores generales. Nosotros queremos a los mejores en este Gobierno, y los mejores no siempre están disponibles. Habrá consejerías que estén montadas, con independencia de que cada una de ellas tenga su ritmo.

-¿Y los delegados del Gobierno andaluz en las provincias?

-Sí, irán los ocho.

-¿Las retribuciones en la administración está siendo un problema para traer a profesionales?

-Sí, aunque sea políticamente incorrecto decirlo. Son personas que tiene salarios muy superiores a los de la administración, y me ha sorprendido la dificultad que hay para poder traer personas de ciertos sectores. Esto, al final, empobrece la gestión, y yo creo que el ciudadano sabe que los mejores cuestan.

-Su partido también ha sido, en la oposición, uno de los más críticos con los salarios de los cargos.

-Sí, todos hemos contribuido a cierta demagogia, pero yo nunca he entrado en ese debate. En cuatro años no he entrado en eso, aunque hay que ser razonables: un alcalde de un pueblo pequeño no puede cobrar como un gestor de una gran empresa. En el ámbito de la gestión de las empresas públicas, y es al que me refiero, hemos encontrado una gran limitación.

-Hay consejeros, tanto de PP como de Ciudadanos, que van a mantener a algunos secretarios y directores generales del anterior Gobierno socialista.

-Es una elección, yo he dado libertad a cada consejero, ellos son los que organizan sus equipos, lo han visto y les parece correcto. Vamos a avanzar sobre los acierto y corregir los errores.

-Había quien, si me lo permite, pedía más sangre.

-Si me lo permite usted también, la sangre es para donde haya habido corruptelas o ineficacia palmaria.

-¿Ha habido resistencia al cambio?

-Siempre lo hay, en todos los ambientes de la vida, pero hemos encontrado más en los sectores más politizados, donde hay menos funcionarios, menos empleados públicos. Están actuando con expectativa ante el cambio, pero en los sectores más politizados, como las empresas pública y los entes instrumentales, sí hay ciertas reticencias a dar información, a que todo vaya con fluidez.

"Canal Sur hay que redimensionarlo"

-Una de las auditorías que ha encargado es la de la RTVA y la de Canal Sur. ¿Qué planes tiene sobre la televisión pública? Para renovar el consejo de administración, hace falta una mayoría ampliada, y necesitarán al PSOE. ¿Pueden cambiar la ley para que valga con una mayoría absoluta del Parlamento?

-La RTVA es un ente de necesidad pública, pero hay que redimensionarla.

-¿Implica plantilla?

-Implica plantilla, pero es verdad que hay una parte de plantilla envejecida, por lo que se pueden incorporar valores nuevos a la vez que se alivia el peso.

Necesitan el acuerdo con los socialistas para los nombramientos.

-Me gustaría que hubiese un gran acuerdo, pero tengo los pies en la tierra y sé que es complicado. Si no es posible, vamos a impulsar una nueva ley, que no sólo atañe a los nombramientos, sino a un nuevo modelo de televisión pública, menos politizada.

-¿Qué ocurrirá con el Consejo Consultivo? ¿Van a eliminarlo?

-Hay un acuerdo con Ciudadanos para disolverlo, se hará de manera progresiva, pero vamos a cumplir lo pactado.

¿Consejo Audiovisual?

-Si no su disolución, sí lo vamos a limitar bastante. En todo esto vamos a tener una administración práctica. ¿Es útil para el ciudadano? Esa es la pregunta.

"No he hablado con Sánchez, sí con la vicepresidenta y la ministra de Hacienda"

-¿Tiene cita ya con el presidente del Gobierno?

-No, no me ha llamado.

-¿Y usted?

-Tampoco, he tenido dos conversaciones con la vicepresidenta del Gobierno y con la ministra de Hacienda. Muy satisfactorias. Al presidente le vamos a solicitar la reunión porque tenemos que tratar algunos asuntos, y uno de ellos, y es muy especial, el de la financiación autonómica.

-¿Sigue usted apoyando el modelo que aprobó el Parlamento andaluz?

-Sí, yo lo voté, estando Mariano Rajoy de presidente, son 4.000 millones de euros más lo que necesita Andalucía.

"He mirado por un Gobierno en el que me sienta cómodo"

-Le ha salido un Gobierno muy suyo, con consejeros de su confianza. ¿Están enfadados en la sede de Génova por la poca entrada de los casadistas?

-No. Las dos únicas decisiones exclusivas del presidente son el nombramiento de los consejeros y la fijación de la fecha de las elecciones. Yo he asumido esa responsabilidad, y no he mirado ni familias políticas ni cuotas territoriales. He mirado por un Gobierno sólido, rocoso, del que yo me sienta cómodo.

-¿Javier Arenas va a seguir siendo senador?

-Ahora lo es, pero es una persona que ha hecho un gran trabajo en Andalucía y por el partido para que hoy haya un presidente de la Junta del PP.

-¿Desde Génova le ha llegado el malestar?

-No, pero entiendo que haya personas que puedan sentirse marginadas, pero esto es un Gobierno. Aún queda gente por sumar, y vamos a ver cómo entran otras personas en segundos y terceros niveles.

-¿Qué le parecen los consejeros de Ciudadanos?

-Son buenos consejeros, pero hay gente con solidez. El de Educación, por ejemplo, tiene trayectoria, solidez, tiene mucho banquillo. La de Empleo es una gran técnico. Todos tienen grandes capacidades.

-La Consejería de Empleo ha sido muy problemática para anteriores gobiernos. La consejera proviene de la delegación de la Seguridad Social que estuvo en el origen de la denuncia contra los cursos de formación, lo que después fue la Operación Edu. ¿Viene a buscar más?

-Viene a poner orden, lo que no puede ser es que haya expedientes atascados ni que estén paralizadas las políticas activas de empleo. Volverá a haber cursos, escuelas talleres... Ella es una persona magnífica para eso.

-¿Usted cree que se ha hecho clientelismo con la lucha contra la violencia de género?

-Creo que ha habido cierto proselitismo, un intento de influir por parte del Gobierno socialista en esas asociaciones.

-Pero eso ha podido pasar en otros mundos del asociacionismo, no en el de las mujeres.

-Evidentemente, pero ha habido un intento de los gobiernos socialistas de apropiarse de esos movimientos e, incluso, de esos sentimientos.

-¿Qué van a hacer con estos colectivos?

-Trabajar con ellos, e introducir elementos de eficiencia. Menos gastos corrientes y más recursos para la ayuda efectiva.

-¿Y qué hará con la emigración? Vox propone deportar miles de inmigrantes.

-Nosotros no tenemos esa competencia. Si los cuerpos policiales del Estado o desde la Justicia se nos solicita información, se la facilitaremos.

-¿Hay exceso de inmigrantes en Andalucía?

-Hay zonas donde se ha producido un notable incremento, se ha desplazado un flujo desde el Mediterráneo oriental hacia España y, en concreto, hacia Andalucía. Y debemos dejar claro que nuestros recursos son limitados, creemos en la emigración regulada.

-¿Le inquieta Vox?

-Hay mucho tipo de inquietudes, me inquieta electoralmente...

-¿Le inquieta tenerlo como socio?

-Por ahora no. Lo primero que firma Vox, en nuestro acuerdo, es el respeto a la Constitución Española y, por tanto, a nuestro Estatuto de autonomía. Todo lo que quepa en la Constitución y el Estatuto, es viable de ser debatido. La actitud del portavoz, el señor Serrano, es aceptable, dentro de las distancias que mantenemos en muchos asuntos.

-¿Qué le separa de Vox?

-Ciertos planteamientos de la lucha contra la violencia de género, ciertos planteamientos sobre la igualdad de los colectivos de gays y lesbianas. Pero más que abundar en lo que nos separa, tenemos que ver en qué coincidimos.

-¿Y de Ciudadanos?

-En el asunto económico hay mucha coincidencia... quizás en los ritmos, pero hay algo que me gusta mucho: desde hace diez días esto en un solo Gobierno. Yo hablo con consejeros de Ciudadanos; el vicepresidente Juan Marín, con otros que son del PP, hay una buena relación.

-¿No cree que las elecciones municipales de mayo complicarán este escenario?

-Me hubiese gustado no tener tan cerca unas elecciones, y lo digo más por la clave nacional que la andaluza. Tenemos ambos una primera obligación, y es Andalucía, y no hay partido por encima de los andaluces.