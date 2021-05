Andalucía baraja volver al toque de queda para combatir el cóctel "explosivo" de jóvenes y alcohol

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado este lunes su "miedo" tras las imágenes presenciadas este fin de semana con el final del estado de alarma, ante lo que ha descrito como "la conjugación explosiva" de jóvenes y alcohol, por lo que ha recriminado al Gobierno mediante una pregunta retórica "qué hubiera costado alargar un mes más el estado de alarma", que concluyó a las 00:00 de este pasado sábado.

En declaraciones a los medios antes de intervenir en un acto de homenaje al presidente de Ayesa, el ingeniero José Luis Manzanares, celebrado en la Fundación Cajasol, Moreno ha reconocido su inquietud por las imágenes presenciadas este fin de semana con "concentraciones muy importantes" de jóvenes, a lo que ha sumado el consumo de alcohol entre éstos, por lo que ha colegido la necesidad de mantener el estado de alarma un mes más con la cota de haber alcanzado "hasta un 45% de la poblacion inmunizada".

Moreno ha reconocido "la preocupación que le trasladan las autoridades sanitarias y los ciudadanos" para reprochar al Gobierno "su falta de interés, de previsión, de sentido de la responsabilidad", así como que se haya llegado al fin del estado de alarma con "unilateralidad y sin consenso con las comunidades autónomas".

El presidente de la Junta de Andalucía ha sostenido que esa reacción de los jóvenes "era previsible" tras argumentar que "han sido muchos meses en los que una parte importante de la población, tenía ganas de salir". De ahí que haya desembocado en lo que ha descrito como "una explosión de movilización de los jóvenes".

"Tengo que llamar la atención ante la alarmente improvisación del Gobierno de España", ha razonado el presidente andaluz, quien ha apelado a que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha tenido meses suficientes para buscar una alternativa jurídica y proteger a los gestores sanitarios", en referencia a las comunidades autónomas. "Esto iba a llegar, era de sentido común, todo el mundo lo ha visto menos el Gobierno de España, menos el señor Sánchez", ha afirmado el presidente de la Junta de Andalucía.

Toques de queda y cierres perimetrales

Cuestionado por la posibilidad de prorrogar el toque de queda, Moreno ha reconocido que la limitación de la movilidad nocturna ha sido "un instrumento de importancia, que ha sido muy útil contra la pandemia", por lo que ha abogado por "su disponibilidad para las comunidades autónomas si la tasa de contagios es muy alta" y ha invocado herramientas como "el cierre periférico, perimetral, para limitar la movilidad de los ciudadanos, instrumentos muy importantes", que ha estimado hubiesen estado a disposición de los gobiernos autonómicos "si se hubiese hablado durante la cogobernanza". De ahí que haya recriminado al Gobierno "alternativas que no ha asumido".

Posteriormente, en un acto organizado por la Cadena SER también en Sevilla, Moreno ha añadido incluso que "si hubiese un rebrote importante en Andalucía que pusiese en peligro la vida de los andaluces no les quepa la menor duda, pondré todos los recursos a mi alcance".

Ha explicado que no tiene "ningún interés" en limitar la movilidad pero si es necesario no descarta ninguna medida que puedan respaldar los tribunales, algo que "no está nada claro", por lo que ha abogado por esperar qué dictamina el Tribunal Supremo.

La elaboración de la normativa estatal que hace del Tribunal Supremo el órgano judicial de casación de los diferentes fallos judiciales de los tribunales superiores de justicia autonómicos ante el estado de alarma ha considerado que "llega tarde", por lo que ha apuntado "la alarmante falta de previsión del Gobierno" y ha insistido en que "las comunidades autónomas advertimos que tendríamos que dotarnos de instrumentos para limitar la movilidad", que ahora ha circunscrito a cuestiones como "poder cerrar la restauración y el comercio".

"Ojalá no sea necesario limitar la movilidad", ha sostenido el presidente andaluz, quien ha avisado sobre la posibilidad de "la pérdida de la temporada de verano" en el supuesto de que hubiera "un rebrote importante" en este primera quincena mayo, por lo que ha hablado de "sufrimiento" ante esa hipótesis.

Moreno ha respondido con un "es imposible" restringir las horas de ocio nocturno en la vía pública", tras apuntar que los jóvenes "pueden salir hasta la hora que le plazca", así como que "800 jóvenes concentrados tomando alcohol no podemos evitarlos".

Tras apuntar "el galimatías jurídico y normativo" que se ha creado tras el fin del estado de alarma, situación en la que ha incluido el hecho de "los tribunales están diciendo cosas distintas", Moreno ha afirmado que "la pandemia no se puede controlar sin un trabajo previo", mientras que ha advertido de la posibilidad de "perder todo lo que hemos avanzado".

"Nos hemos dejado la piel para llegar en condiciones óptimas", ha sostenido el presidente de la Junta de Andalucía, quien además de señalar la responsabilidad de los responsables políticos, ha esgrimido igualmente que "los ciudadanos tienen una responsabilidad" tras alegar que "la pandemia no se ha ido, sigue contagiando, sigue hospitalizando y sigue matando".