Juanma Moreno niega haber llamado "al transfuguismo" y anima a los diputados socialistas a "decir en voz alta lo que dicen en voz baja"

El presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, ha querido dejar claro este viernes que, en absoluto, ha hecho una "llamada al transfuguismo" de diputados del PSOE en el Congreso para permitir la investidura de Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno.

En declaraciones a los periodistas en Málaga, Moreno se ha pronunciado así después de haber de que este viernes el diario digital El Confidencial haya publicado una entrevista suya con el titular "Los diputados del PSOE deben rebelarse por sus principios en la investidura de Feijóo". El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha acusado a Moreno de "incitar al transfuguismo".

Moreno ha querido dejar claro que, "en absoluto" ha hecho una "llamada al transfuguismo", que es "abandonar" la formación política en la que se milita y pasarse a otra, y ha puesto de manifiesto que el PSOE tiene que estar "muy nervioso" cuando le da "pavor cualquier tipo de declaración que se está haciendo en esta línea". "Ellos sabrán lo que tienen en sus filas; no entiendo por qué se ponen tan nerviosos cuando en ningún momento se ha hecho ningún llamamiento al transfuguismo", ha indicado.

"En ningún momento, a lo largo de mi vida, he pedido a nadie que dé un salto hacia el transfuguismo", según ha señalado Moreno, quien ha explicado que se ha limitado a hacer una reflexión en voz alta en el sentido de que "hay muchos diputados, militantes y dirigentes" en el PSOE que le han dicho a él, "personalmente, en privado, que es un disparate pactar con Junts y con el señor Puigdemont y acordar, en este caso, una amnistía general y un referéndum".

"Yo lo que estoy diciendo a esos señores que en privado dicen eso, que sus principios, porque dicen que son los del marco de la Constitución de 1978, los defiendan", según Moreno, quien ha añadido que la manera de defenderlos es con el "voto". "El voto es libre y el acta es de cada diputado; eso no significa abandonar el PSOE", ha añadido, apuntando que se trata precisamente de "defender" al PSOE.

"No que abandonen el PSOE, sino que defiendan el PSOE", ha recalcado Moreno, quien ha indicado que en las filas socialistas en Andalucía hay "mucho malestar" por lo que está ocurriendo con las negociaciones con los independentistas y por las decisiones que "está tomando el sanchismo", como lo han puesto de manifiesto los históricos dirigentes socialistas Felipe González y Alfonso Guerra.

"Y yo a lo que animo es a que si tú piensas eso, en vez de decirlo en voz baja, dilo en voz alta; allá cada uno con lo que haga, ellos serán responsables de lo que hagan con su partido y lo que hagan con España", según ha dicho Moreno, recalcado que en, ningún momento, ha hecho un "llamado al transfuguismo". "No lo he hecho a lo largo de mi vida y no lo voy a hacer ahora, y muy nervioso tiene que estar el sanchismo cuando le da pavor cualquier tipo de declaración que se está haciendo en esta línea", ha señalado.

Asimismo, ha puesto el acento en que Pedro Sánchez, en las pasadas elecciones generales del 23 de julio, hizo "una renovación integral de las listas para controlar quién es quién y, en definitiva, quién va a votar lo que él quiera que vote".

Ha defendido la decisión del candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, de presentarse a la investidura, aunque está a cuatro escaños de lograr los votos necesario, porque es un "obligación" tras haber ganado las pasadas elecciones generales.

"El objetivo de todo es intentar conseguir esos 176 votos para que España no tenga que pasar por la vergüenza y por una situación terrible como la que supone el tener que arrodillarse ante un prófugo de la justicia, que es el que manda y el que dicta qué hay que hacer y qué no hay que hacer para que el señor Sánchez sea presidente", ha añadido.

En su opinión, es un "espectáculo bochornoso, y no es digno de nuestro sistema que un prófugo de la justicia sea el que mande, limite, condicione e imponga", unos límites que Pedro Sánchez ha "sobrepasado de una manera estrepitosa".