Junta y Gobierno acuerdan cambiar el decreto de simplificación para salvar el acuerdo de Doñana

Los equipos de la Junta y el Gobierno tardaron unos minutos en acordar la modificación del decreto de simplificación para salvaguardar y volver a poner en marcha el Acuerdo por Doñana, suspendido a instancias del Ministerio de Transición Ecológica una vez conocido que el anterior incluía un párrafo literal que también se leía en la proposición de ley de regadíos de Doñana.

Según han confirmado fuentes del Ejecutivo autonómico, la redacción de los artículos 242 y 244 del decreto que ha sido convalidado esta tarde por el Parlamento de Andalucía, afectaría como sucedía hasta ahora a "aquellas superficies sobre las que se hubieran implantado plantaciones de especies forestales de turno corto en régimen intensivo, en las que existieran usos agrícolas autorizados con anterioridad a la implantación de esas especies forestales, y el titular de la misma decida la reversión del uso agrícola en ésta. Se consideran especies forestales de turno corto aquellas cuyo turno sea inferior a veinte años. Dichas superficies solamente estarán sujetas a las previsiones de esta ley mientras se encuentren presentes estas especies forestales de turno corto implantadas sobre las mismas"

Lo que se modifica es que se deja al margen de aplicación son "las superficies que hayan sido retornadas a usos agrícolas por sus titulares con anterioridad a su entrada en vigor; las que se encuentren en montes públicos, de utilidad pública o en cualquier clase de dominio público".

La modificación se elevará al Consejo de Gobierno y tendrá "efectos a partir del 17 de febrero", es decir, el mismo día de entrada en vigor del decreto de simplificación.

Desde la Junta de Andalucía, se quiso destacar que "la reunión ha sido cordial y breve, ya que ha sido muy fácil llegar a este acuerdo".

El Parlamento convalida la medida

Mientras tanto el PP se dispone a convalidar en el Parlamento de Andalucía su decreto de simplificación administrativa a la espera de que el Consejo de Gobierno apruebe la modificación acordada ayer entre las dos administraciones. Los populares han contado con el apoyo de Vox para convalidar el decreto -a pesar de sus críticas al texto- y con el rechazo de toda la izquierda, con un recurso ante el Tribunal Constitucional incluido, como ha anunciado el PSOE-A.

El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha defendido en el pleno parlamentario que es el plan de simplificación administrativa "más ambicioso" de cualquier administración del Estado. El nuevo decreto ley modifica 176 normas, 53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes, y reducirá un 90 por ciento el número de aplicaciones de la Junta. Además, amplía significativamente los trámites con silencio administrativo positivo y las declaraciones responsables, pero "garantiza" el control.

Sanz ha lamentado "todas las zancadillas" que la izquierda quiere poner ante un decreto que supone "un paso de gigante" para que la Junta sea la administración "con menos burocracia del país". Ha criticado que el PSOE "recurre todo y no gana nada" y ha asegurado qué le molesta "que Andalucía avance". Además, ha expuesto que hay informes de todas las consejerías que argumentan el mandato del gabinete jurídico para profundizar en la urgente necesidad del texto. Sanz ha advertido de que desregular no implica la ausencia de controles o del cumplimiento de la legalidad, y ha reclamado al PSOE que no ponga en duda al personal de la Junta y a los funcionarios. Cacicada y esperpento para la oposición El asunto de Doñana lo ha sacado la oposición.

El diputado socialista Josele Aguilar ha puesto como ejemplo de la "desfachatez" del decreto que se incluya una modificación de la ley forestal como la que recogía el PP en su proposición de ley con Vox, que ni es una transposición de la norma estatal ni está acordada con el Ministerio. Ha dicho que es "un esperpento" convalidar ya un decreto que van a rectificar en una semana. Aguilar ha advertido de que el PSOE "peleará donde sea necesario" este "decreto omnibus al estilo Milei", que es "una vergüenza antidemocrática" y de "dudosa constitucionalidad".

El portavoz adjunto de Vox, Ricardo López, ha lamentado que no se haya hecho "ninguna poda normativa", ha afeado a la Junta que quiera "vender y ponerse medallas" que no son reales y ha advertido del peligro de los silencios administrativos. A pesar de una intervención plagada de críticas al decreto, Vox ha anunciado que votará a favor.

La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, ha hablado de "decretazo", de "desprecio a la sociedad civil organizada" por cambiar 176 normas y de "trampas" que están pensadas "para agilizar los negocietes, a los que sí les ponen la alfombra roja".

Por parte de Adelante Andalucía, la diputada Maribel Mora ha denunciado el "autoritarismo puro y duro" y que se "cuela" un texto para que los freseros "ilegales" en suelo forestal de la Corona Norte de Huelva puedan "entrar" y ser "amnistiados" para no pagar sus multas.