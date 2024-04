La Junta defiende que el peso de los conciertos con clínicas privadas está entre los más bajos de España

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha recordado durante la Comisión de Salud que, según los últimos datos publicados en los indicadores clave del Sistema Nacional de Salud, "la comunidad autónoma en los últimos puestos en porcentaje de gasto en conciertos".

Así, ha aclarado que Andalucía ocupa el decimocuarto lugar de 17, con un 3,86%. En este sentido, ha señalado que la media española es 8,76%, lo que supone que la región andaluza está casi 5 puntos porcentuales por debajo de la media nacional. "En otras palabras, en Andalucía, actualmente, se concierta menos que en la mayoría de las comunidades españolas. Este mismo indicador situaba el porcentaje de gasto en concierto en 2018 en un 4,17%", ha dicho.

La consejera ha hecho esta declaración después de que este mismo martes anunciara en rueda de prensa la inminente negociación de conciertos privados con este fin por valor de 119 millones del total de 283 destinados al Plan de Garantía Sanitaria y que serán negociados sin publicidad a lo largo de los próximos días para que estén operativos a lo largo del mes de mayo.

En esta línea, Catalina García ha hecho hincapié en las mejoras que ha llevado a cabo el actual Gobierno andaluz para poner "a la vanguardia el Sistema Sanitario Público de Andalucía" (SSPA). Así, ha insistido en que "la prioridad es una atención de calidad a los andaluces con medios propios, y sólo cuando el sistema público no pueda hacer frente a la demanda con el 100% de los recursos propios, acudiremos a la privada, tal y como también hicieron los anteriores gobiernos de la Junta". Al respecto, ha destacado que el gasto estimado para autoconcierto y actividad asistencial en el SSPA en 2024 es de 163,3 millones de euros, 35,3 millones más de los presupuestados a principios de año y un 111,2% más que en 2018.

Sobre la contratación de emergencia durante la pandemia, la titular de Salud y Consumo ha considerado que fueron un "mecanismo imprescindible" para mitigar los efectos de la Covid-19. "Hasta ese momento, ningún gobierno se había ocupado de la ordenación de la contratación de emergencia. Hoy, cualquier ciudadano, consultando el portal de contratación de la Junta de Andalucía, que es público, puede conocer qué se contrata por esta vía y cuál es la justificación en cada caso."Todos los contratos de emergencia están avalados por los servicios jurídicos", ha sentenciado.", ha añadido.

En relación a las críticas de los socialistas sobre la "destrucción de la sanidad pública para fortalecer a la privada" con el incremento de hasta un 54% del presupuesto para ésta en los últimos cinco años -sólo en 2024, serán 1.000 millones los que se destinen a conciertos, según el PSOE- y sus reproches por "negar" una comisión de investigación en relación a los contratos de emergencia, la consejera ha recordado a los socialistas que disponen de dos vías: pueden ir al SAS "las veces que quieran" a consultar la documentación o la "vía judicial".

En respuesta a la petición de información realizada por PSOE, Por Andalucía -que finalmente no ha asistido- y Vox en comisión parlamentaria sobre contrataciones con el grupo privado Asisa y el fichaje por parte de ésta del ex viceconsejero y exgerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Miguel Ángel Guzmán, la titular andaluza de Salud ha detallado que, en el caso de la contratación provincial, se han firmado con este grupo sanitario cuatro contratos de asistencia sanitaria complementaria, y ha sostenido que hay "una Ley de incompatibilidades muy mejorable". Así, ha detallado que la Administración autonómica sanitaria ha suscrito un total de 18 contratos con los hospitales privados de Asisa. Cuatro de esos contratos son para asistencia sanitaria complementaria, de los cuales tres de ellos culminan este año 2024, y el resto, los de emergencia firmados en el marco de la pandemia.

Por otro lado, ha subrayado que la Organización Mundial de la Salud dio por finalizada la emergencia sanitaria de salud pública derivada de la pandemia el pasado 5 de mayo, sumando 39 meses de emergencia. Así, ha puesto de relieve que aún hoy existen efectos de la pandemia, siendo uno de los principales motivos del aumento de la demanda asistencial del sistema sanitario.

"Todos los conciertos sanitarios reseñados para la asistencia sanitaria complementaria realizados por el Servicio Andaluz de Salud desde 2019 se han destinado para operar y hacer pruebas diagnósticas a los andaluces. Y se ha realizado con absoluta transparencia, al amparo del marco legislativo existente, y a través de los precios establecidos y hechos públicos en la orden de tarificación correspondiente", ha remarcado.

Intervención de la oposición

La parlamentaria socialista María Ángeles Prieto ha asegurado que el Gobierno de Juanma Moreno tenía "un plan premeditado" para la sanidad pública. En virtud a ese plan, el PSOE ha afirmado que la Junta "adjudicó a dedo" 243 millones de euros en contratos de emergencia de los cuales 44 fueron a once hospitales privados de Asisa. Posteriormente, en una rueda de prensa, el PSOE ha elevado esta cifra a 65 millones de euros. "Esto, además, no ha servido para reducir las listas de espera", ha remarcado Prieto, para la que "el problema no es volver al sector privado después de ser un alto cargo", sino en que "no se cumplen los plazos legales" y que se ha "beneficiado" a una empresa que es la que contrata al alto cargo, en alusión al fichaje de Guzmán por Asisa. Un fichaje que el Gobierno andaluz ve "incompatible" hasta julio de este año en aplicación de la actual Ley de incompatibilidades.

Vox ha pedido "datos" de los conciertos y adjudicaciones con otros hospitales y grupos sanitarios privados para ver "cuánto obtuvieron" porque "lo más importante es conocer si Asisa recibió trato de favor respecto al resto de compañías". "El concierto con Asisa ha supuesto 43 millones en dos años y medio. Una cantidad mínima de lo que factura esta compañía", ha manifestado el parlamentario de Vox Rafael Segovia. "Pedimos que nos ofrezca datos sobre el beneficio que obtuvieron las restantes entidades en sus convenios con la Junta que es lo que nos permitirá llegar a una conclusión justa para todos", ha puntualizado.

La consejera de Salud y Consumo ha recordado los últimos datos publicados en los indicadores del Sistema Nacional de Salud que sitúan a la Andalucía en los últimos puestos en porcentaje de gasto en conciertos. En concreto, Andalucía ocupa el decimocuarto lugar de 17, con un 3,86%. En este sentido, ha señalado que la media española es 8,76%, lo que supone que la comunidad está casi cinco puntos por debajo de la media nacional.