La Junta demanda el dinero para los menas y rechaza "las cortinas de humo" del Ministerio

El Ministerio de Sanidad está estudiando si asume las competencias de tutela de los migrantes menores no acompañados (menas), de modo que los acoja en una primera estancia de varias semanas y, después, los reparta por las comunidades, de modo que no sean una carga presupuestaria para Andalucía. Sin embargo, la Consejería de Igualdad sostiene que es "una cortina de humo" para no atender a la demanda urgente de la Junta, a la que ahora se le acaba los 27 millones de euros que el Gobierno central les entregó para esta asistencia.

La acogida de los menas es competencia autonómica, debido a que son menores que deben ser tutelados. A consecuencia de la avalancha de pateras hace dos veranos, la Junta se vio desbordada y necesitó de meses para encauzar este acogimiento. A ello contribuyó que el Gobierno central entregó 27 millones de euros a Andalucía, pero el Ministerio de Sanidad ha comunicado, por carta, que no renovará la subvención. La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, explicó esta semana cuál es el problema: "Los niños no desaparecen, no se van, no se esfuman". Es decir que, aunque el viaje en patera ha disminuido, los niños siguen en centros de la Junta y en los de organizaciones asociadas, donde se les da estancia y una vía de inserción mediante estudios o trabajos.

El plan que está estudiando el Ministerio, a través del Observatorio de la Infancia, permitiría un mejor reparto de los menores, puesto que la inmensa mayoría entra por Andalucía al ser la frontera sur de Europa, pero necesita reformar varias leyes, entre ellas la de Extranjería. Lo que entiende la Consejería de Igualdad es que el Gobierno trata de desviar la atención para justificar su falta de ayuda. La Junta colabora con el Observatorio de la Infancia, respalda la reforma, pero no acepta que sea el sustitutivo de la subvención.

La Junta está trabajando con el Gobierno en estas modificaciones, pero asegura que "el modelo aún no está definido ni hay fecha prevista para que se pueda poner en marcha porque estamos ante un Gobierno en funciones". "El propio Gobierno central reconoce que para la implantación de este modelo es necesaria la modificación de varias leyes, como la de extranjería, por lo que se no se trata de un modelo que vaya a cambiar la realidad de Andalucía con respecto a la inmigración a corto plazo", se explica desde Igualdad.

Andalucía tutela en la actualidad a 2.176 menores extranjeros no acompañados en centros propios y concertados, una cifra similar a la de años anteriores y en lo que va de año han sido atendidos a 5.600 niños y niñas en algunos de estos recursos. La Junta reclama "un reparto equitativo de los flujos migratorios con el desarrollo de medidas a nivel estatal y europeo que garanticen el reparto solidario entre las comunidades y los países". Para ello, Rocío Ruiz mantuvo en octubre en Bruselas un encuentro con el director de Migración de la Comisión Europea, Michael Shotter, al que planteó la elaboración de una estrategia integral para la migración infantil.

El Ministerio de Sanidad argumenta que la llegada no se ha agravado. Una fuente del departamento ha explicado que "esta subvención no tenía precedentes. Se puso en marcha un programa de subvenciones a comunidades autónomas para atender la protección de estos menores que, como se sabe, recaen bajo la competencia exclusiva autonómica".