El Juzgado de Palma decidirá este miércoles si ratifica el confinamiento forzoso a los jóvenes del macrobrote de Mallorca

El Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Palma decidirá, previsiblemente a lo largo de este miércoles, si ratifica el confinamiento forzoso de los estudiantes afectados por el macrobrote asociado a viajes de fin de curso a Mallorca.

Se trata de más de 200 alumnos que se encuentran aislados en el hotel Palma Bellver, habilitado por el Govern como hotel puente para cuarentenas de positivos leves o asintomáticos y contactos estrechos de personas sin residencia en la isla.

Los padres de veintiún estudiantes madrileños confinados en Mallorca por el megabrote que afecta a diferentes viajes de fin de curso han interpuesto un habeas corpus ante el juzgado de guardia por posible detención ilegal de sus hijos en el hotel medicalizado.

La Fiscalía se opuso este martes al confinamiento considerando que las medidas adoptadas por la Dirección General de Salud Pública "no resultan plenamente justificadas ni proporcionadas". El Ministerio Público cuestionó que la resolución "no especifica ni concreta de forma clara ni directa" a ninguno de los alumnos, sin hacer referencias a la situación particular de cada uno de ellos --como la fecha de llegada, periodo de estancia en la isla, grupo al que pertenecía, actividades realizadas o el hotel en el que se hospedaron--.

Tras recibir el informe de la Fiscalía, el Juzgado ha solicitado más información al Govern para decidir sobre la medida.

Por otra parte, otro Juzgado tiene sobre la mesa alrededor de 200 peticiones de habeas corpus presentadas por padres de alumnos aislados. De momento, los jueces ya han denegado varias peticiones de este tipo.