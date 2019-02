Celia Villalobos: de las vacas locas al 'Candy Crush', sus momentos más llamativos

Alcaldesa, ministra, diputada... Celia Villalobos lo ha sido todo en el PP. Además, es una de las voces más claras y con menos pelos en la lengua del panorama político nacional. Y eso le ha llevado a protagonizar numerosas polémicas. Su despedida hará más aburrido el hemiciclo.

Por orden cronológico, aquí van algunos de los episodios más controvertidos:

Vacas locas

En el año 2000, como ministra de Sanidad, Villalobos tuvo algunas frases memorables con este tema. "Las amas de casa no tienen que hacer un caldo con huesos de vaca, que además ya no se venden, y si los tienen en la nevera, que los tiren. Se puede hacer el caldo con huesos de cerdo" o "hay que consumir carnes con todas las garantías y olvidarse de las gangas" son solo un par de ejemplos.

Manolo el chófer

En 2007 las cámaras captaron una bronca con su chófer, mientras lo esperaba en la rampa de salida del congreso. "Vamos, Manolooo", "¡venga, coño!", "¡al final el mío va a ser el último!” o "no son más tontos porque no se entrenan", son algunas de las exclamaciones que se escucharon de la veterana política.

Tontitos

En 2011, los portavoces de los grupos parlamentarios se encontraban reunidos para tratar los contratos de la personas con discapacidad. José Bono tuvo que reprender a Villalobos por describir la sesión como "el tema de los tontitos".

Candy Crush con Rajoy

En febrero de 2015 varios periodistas situados en la parte alta del hemiciclo pudieron grabar a Villalobos jugando al famoso juego, aunque ella lo desmintió afirmando que simplemente estaba leyendo la prensa. Además, lo hacía mientras presidía la cámara en sustitución de Jesús Posada y con Rajoy orando en la tribuna.

Los piojos de Podemos

En 2016, con los miembros de Podemos casi recién llegados al Congreso, aludió al diputado 'podemita' Alberto Rodríguez con la frase "me da igual que lleve rastas, pero limpias, para no pegarme los piojos".

De 'shopping'

Parece que a Villalobos el Congreso no le divierte demasiado. En 2018 otra cámara volvió a captar imágenes de la diputada atareada con su tablet. En esta ocasión no jugaba con ella, sino que estaba haciendo compras online. En su descargo, no era Rajoy, su presidente, quien parlamentaba en ese momento, sino Pedro Sánchez.

Periodistas...

En plena moción de censura contra el gobierno de Rajoy, los nervios debían estar a flor de piel entre los miembros del Partido Popular. Celia Villalobos lo ejemplarizó a las puertas del Congreso, cuando se dirigió a Ana Pastor, periodista de la Sexta, con estas palabras: "Os vais a aburrir mucho en la Sexta sin tener al PP dándole caña todo el puto día".