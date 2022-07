Movilización de trabajadores en Andalucía para exigir subidas salariales

Bajo el lema Salario o conflicto, este miércoles se celebra en todas las ciudades andaluzas, así como en el resto de las principales ciudades españolas una masiva protesta para exigir a la patronal una subida de los salarios. En Andalucía y en concreto en la capital hispalense. el secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés, y el secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, se han dirigido esta mañana a la sede de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES).

"No nos vamos a resignar ante este escenario que está afectando negativamente al bienestar de la ciudadanía. Pedimos a las organizaciones empresariales corresponsabilidad y altura de miras", explica Ginés

"Con una inflación desbocada en esta provincia y la patronal manteniendo márgenes de beneficios, no vamos a consentir más que repercuta la subida de los precios en los bolsillos de la gente trabajadora que ni siquiera puede llegar a fin de mes", dice Aristu.

Cláusulas contra el empobrecimiento

Ambos sindicatos piden a la patronal que suba los salarios en los convenios colectivos y se evite, mediante cláusulas de revisión salarial, que las familias sufran un mayor empobrecimiento.

El secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés, ha señalado que "en este escenario, desde UGT consideramos que el Gobierno tiene que apostar por medidas que contengan los precios, especialmente los productos de primera necesidad, y poner en marcha políticas redistributivas como la fiscalidad desde la negociación y el acuerdo en el ámbito del diálogo social, ausentes en la inquietante situación que atravesamos. Las medidas ya adoptadas entendemos que caminan en la dirección correcta, sin embargo, unas no son suficientes y otras no están teniendo el impacto previsto".

El secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, ha manifestado que "con una inflación desbocada, que ya ha superado el 10% en esta provincia, más de la mitad de las familias trabajadoras no pueden llegar a fin de mes y están pagando el precio de una crisis que no han generado. Es intolerable que quieres han demostrado que su trabajo fue esencial durante la pandemia no alcancen siquiera a pagar las facturas o a poder afrontar gastos básicos como la alimentación, la vestimenta, el calzado o el transporte mientras se mantienen los márgenes de beneficio empresarial”