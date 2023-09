El PP-A: "El PSOE-A ha pasado a ser una sucursal del sanchismo"

La investidura de Feijóo ha inundado esta semana el debate político andaluz, como era de esperar. El portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha acusado este viernes al PSOE de Andalucía de haberse convertido en una mera "sucursal del sanchismo" y de que esté dispuesto a permitir, con esta posición, que los andaluces pasen a ser "ciudadanos de segunda".

"¡Qué pena ver a un PSOE de Andalucía que ya no tiene voz propia y que no es más que una sucursal del sanchismo!¡Qué pena verlo defender lo que está haciendo Pedro Sánchez, que supone que los andaluces pasemos a ser ciudadanos de segunda en España porque los de primera van a ser los catalanes y los vascos!", ha dicho Martín durante su participación en unas jornadas organizadas por el PP en Antequera.

El político ha asegurado que los socialistas andaluces, liderados por Juan Espadas, "solo defienden a Sánchez", no a Andalucía, algo que para el PP "no es una opción, sino una obligación": "Vamos a garantizar que los andaluces siempre van a ser ciudadanos de primera y que Andalucía no va a ser más que nadie, pero por supuesto tampoco va a ser menos que nadie".

Toni Martín ha lamentado que Pedro Sánchez esté dispuesto a conseguir la investidura a cambio de ceder ante la exigencias de los partidos independentistas catalanes, que reclaman la amnistía y un nuevo referéndum de autodeterminación, aunque ello "suponga poner en peligro lo más sagrado, el tesoro más grande que tenemos los españoles, que es la Constitución".

La Carta Magna, ha señalado Martín, garantiza el principio de igualdad de todos los españoles en sus derechos y obligaciones y ante la justicia, y "todo eso corre peligro con la posible investidura de Sánchez".

Ha asegurado el portavoz popular que el presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, no solo no ha logrado "pacificar" la situación en Cataluña, sino que también ha "incendiado España rompiendo el principio de igualdad".

Además, ha augurado que si vuelve a gobernar "también va a incendiar Cataluña porque de nuevo (los independentistas) van a salir a la calle a hacer lo mismo que hicieron hace unos años".