'El PSOE de verdad' quiere a Pedro Sánchez

Son algunas de las viejas glorias del PSOE de Andalucía, uno de los más potentes de España, son los del Antiguo Testamento o, como el PP se refiere a ello, "el PSOE de siempre", ése que reivindica el presidente de la Junta, Juanma Moreno, o Alberto Núñez Feijóo cuando añoran aquel partido de conciencia de Estado de Felipe González. 79 veteranos socialistas han firmado un manifiesto ante estas insinuaciones en la que muestran su apoyo a Pedro Sánchez como candidato del partido en las elecciones generales del 23 de julio.

El ex presidente de la Junta Rafael Escuredo, el ex portavoz parlamentario José Caballos, el ex alcalde de Dos Hermanas Francisco Toscano firman este respaldo y la ex diputada Ana María Ruiz Tagle suscriben este manifiesto." Hay quienes, en el colmo del pensamiento más retorcido propugnan sin pudor que el 'PSOE de Sánchez' debe perder para que 'el PSOE de verdad' se regenere y vuelva a las esencias perdidas, después, naturalmente, de unos años de gobierno de derechas", se explica en el documento.

Y sigue: "Frente a este panorama, ahora como tantas otras veces, todas las personas que militamos en el PSOE sabemos que España tiene ante sí un momento decisivo, y que lo que se espera de nosotros es, frente al insulto, la descalificación y la deshumanización que las derechas nos arrojan todos los días, es que pongamos toda nuestra voluntad y energía en explicar y defender con orgullo el proyecto político del socialismo democrático, que es el que mayor tiempo de progreso y libertad ha traído a España en los últimos decenios".

Y concluyen: "Esa decisión para nosotros está muy clara: la opción que representa al PSOE y a su hoja de servicios a España desde la Transición hasta hoy es la que encabeza nuestro secretario general y candidato a volver a presidir el Gobierno, Pedro Sánchez".

El documento no recoge la firma del ex vicepresidente Alfonso Guerra, que el pasado 20 de junio reunió en Madrid a un notable grupo de ex dirigentes socialistas en lo que se entendió como un ataque a Pedro Sánchez. El acto se organizó para presentar un libro de memorias de Virgilio Zapatero, quien fuese ministro de Felipe González, que también estuvo en la sala. Fue allí donde Guerra criticó los pactos del PSOE con Bildu y llamó "Melenchon vestida de Christian Dior" a la vicepresidenta Yolanda Díaz, líder de Sumar.

Los firmantes son: Rafael Escuredo Rodríguez, José Manuel Amores García, María Aurora Atoche Navarro, Bernardo Bueno Beltrán, José Caballos Mojeda, José María Camarero López, Francisco Carrión Robles, Joaquín Castillo Sempere, Luis Fernando Colas Suárez, Jesús de la Lama Lamamié de Clairac, Francisco Díaz Ayala, Juan José Díaz Muñoz, Jesús Lucrecio Fernández Delgado, Manuel Ángel Fernández González, Francisco José Fernández Sánchez, Juan Manuel Flores Cordero, María del Carmen Gago Bohórquez, Luis Galeote Jiménez, Sebastián Galera Galera, Juan Gallo González, Rosalía Gavira Buzón, Juan Antonio Gilabert Sánchez, Juan Bautista Ginés Viera, Pilar Gómez Casero, Pilar Gordón Pintre, Manuel Guardia Delgado, Guillermo Gutiérrez Crespo, Adolfo Gutiérrez de Agüera y Cayuela, Carmen Hermosín Bono, Álvaro Izquierdo Díaz, Francisco Joya Díaz, Pablo Juliá Juliá, María Jesús León Sánchez, María Luisa Lucas Ferrero, Ricardo Luna Sánchez, Rafael Martín de Agar Valverde, Manolo Martín Tenorio, Jesús Esteban Medalón Mur, Juan Mendoza Castro, Charo Montenegro Cabrera, Juan Jesús Moreno González, Luis Pascual Navarrete Mora, Santiago Navarro Ortega, Benito Oliver Martínez, Manuel Peñalosa Martínez, Francisco Javier Peñalver Rodríguez, José Antonio Pernía Rodríguez, Miguel Ángel Pino Menchén, Isabel Pozuelo Meño, Rosamar Prieto-Castro García-Alix, María Encarnación Quintero Bueno, Manuel Redaño González, Antonio Retamino Mejías, Francisco Rodríguez Martín, José María Romero Calero, Isidoro Romero de la Osa, María Amparo Rubiales Torrejón, Ana María Ruiz-Tagle Morales, Marina Sanz Carlos, Basilia Sanz Murillo, Alfonso Sevillano García, Encarnación Soria Pinto, Javier Soto Chazarri, Fernando Celestino Tejeiro Gómez, Francisco Toscano Sánchez, Juan Ramón Troncoso Pardo, Manuel Vázquez Boza, Manuel Vázquez Medel y Luis Yáñez-Barnuevo García.