El Parlamento rechaza entregar la lista de trabajadores de Género que reclama Vox

La Mesa de Parlamento andaluza no va a calificar la petición de Vox sobre los empleados de la Junta que trabajan en las unidades de valoración de violencia de género, así como el personal adscrito a los juzgados de Violencia y de Menores. Así lo han explicado los distintos portavoces de todos los partidos, a excepción de Vox. La razón es que esta información puede violar la Ley de Protección de Datos, así como el reglamento de la Cámara.

Vox ha pedido el listado, con nombres, apellidos, número de titulación y formación, de este personal, porque sostiene que algunos pueden no estar colegiados. El parlamentario Francisco Serrano les ha acusado también de "graves irregularidades". La Mesa se reúne este miércoles para calificar las preguntas.

Inés Arrimadas acusa a Vox de "boicotear" el cambio en Andalucía

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha recomendado a Vox que consulte en el portal de la transparencia los datos que ha solicitado sobre los profesionales que trabajan en las unidades de evaluación de violencia de género y en los juzgados de Violencia y de menores. "No nos vamos a saltar la Ley de Protección de datos", ha añadido Juan Marín. Tal como ha recordado el líder andaluz de Ciudadanos, debe ser la Mesa del Parlamento la que tramite, o no, la petición realizado por el grupo parlamentario de Vox. Esta formación ha solicitado que le den los nombres, apellidos, formación y titulación de estos trabajadores, que son psicólogos, médicos forenses y evaluadores. Todo parlamentario tiene el derecho a la información, siempre que no se vulneren la Ley de Protección de Datos, que blinda los nombres o el DNI de estas personas.

Preguntada por ello, la líder catalana de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha declarado en la Cadena Ser que Vox intenta "boicotear" el cambio en Andalucía, a pesar de que estaba a favor de la alternancia. El portavoz en el Parlamento, Sergio Moreno, ha acusado a Vox de "poner zancadillas" a la lucha contra la violencia de género, una "lacra" en la que este partido no va a permitir que se dé "ni un paso atrás".

La secretaria general del PP, Dolores López, y la portavoz del PSOE andaluza, Ángeles Férriz, se ha expresado en el mismo sentido, seguros de que la Mesa no podrá calificar esta petición. Desde Adelante Andalucía se ha calificado la actuación de "chorrada".

En rueda de prensa, a preguntas de los periodistas, el portavoz parlamentario del partido naranja ha asegurado que Cs "no va a perseguir a nadie", al hilo de que el partido de Santiago Abascal haya pedido en el Parlamento autonómico conocer los nombres del personas de las Unidades de Violencia de Género de la administración andaluza.

"Nadie que trabaja intensamente desde la Administración pública para erradicar esta lacra de la violencia de género va a salir de su puesto de trabajo", ha asegurado el dirigente de Cs antes de reclamarle a todas las fuerzas que "dejen de politizar" este asunto.

Y es que, como ha asegurado Romero, "una concejal del PSOE en el Ayuntamiento de la localidad sevillana de la Puebla ha decidido cerrar el Centro de la Mujer para causar miedo en la población y captar votos de cara a las elecciones municipales del mes de mayo". "Ya está bien de politizar algo tan sensible e importante como es esta lucha", ha sostenido antes de garantizar que no se dará "ni un paso atrás por parte de Cs en esta materia".

Asimismo, en cuanto a la reclamación de Vox, ha advertido de que "es vergonzoso que Vox, en vez dedicarse a construir, plantee zancadillas a una cuestión tan sensible y que es una lacra", toda vez que ha dicho que a Cs no le parece "correcto" que se solicite dicha información.