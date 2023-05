Pedro Sánchez acusa a Juanma Moreno de gobernar Andalucía "a golpe de soberbia y con negacionismo climático"

Doñana es para el PSOE un ariete para atacar al PP y lo ha hecho evidente en un acto de precampaña en Málaga. Este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de gobernar en la región "a golpe de soberbia y con negacionismo climático", y ha puesto como ejemplo el "atropello que está tratando de perpetrar" en Doñana.

Ante esto, le ha vuelto a exigir que "retire su ley porque Doñana no se toca. Doñana se va a proteger y se va a salvar gracias al compromiso del Gobierno de España", ha asegurado en la presentación de la candidatura del socialista Daniel Pérez a la Alcaldía de Málaga, acompañado por el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas.

Sánchez, que ha asegurado que una de las corrientes de pensamiento social que define al PSOE es el ecologismo, se ha lamentado por "el atropello que está tratando de perpetrar la Junta de Andalucía contra un parque como es el Parque Nacional de Doñana", máxime cuando "debería ser el primer interesado en cuidar, en proteger" este espacio, y ha defendido que el Gobierno central ha sido "beligerante, contundente y determinado" al respecto.

Sin embargo, ha asegurado que, "después de todo lo que han hecho en Bruselas, aquí en España" con la Proposición de Ley llevada al Parlamento andaluz por PP y Vox, "realmente Doñana demuestra cómo gobierna la derecha. La derecha gobierna a golpe de soberbia y con negacionismo climático al igual que hace con la ultraderecha".

Y por ello, el presidente ha insistido en ser "contundente, porque estamos no solamente defendiendo la legalidad, no solamente defendiendo las sentencias de tribunales europeos o también los intereses de los regantes legales en toda esa zona de Doñana, sino que también yo creo que es hasta incluso de sentido común", ha zanjado.

Espadas: "No todo lo que es urbano es urbanizable"

En estos mismos términos se ha pronunciado el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que ha criticado al PP y ha dicho que "no todo lo que no es urbano es urbanizable". También ha recordado que "hay una parte del territorio que hay que proteger para ofrecer calidad de vida a los ciudadanos y a las generaciones futuras".

Por ello, y tras recordar que Andalucía fue "pionera" y "líder en la protección de espacios naturales y de especies", ha asegurado sentir "vergüenza" con la polémica en el Parque Natural de Doñana por la ley de regadíos que plantean PP y Vox.

"Esta comunidad autónoma tiene a gala haber llevado a cabo la protección de un espacio único a nivel mundial, patrimonio de la humanidad que se llama Doñana", ha puesto en valor Espadas para afirmar que "esta comunidad y la población de toda Andalucía no vamos a permitir lo que Moreno Bonilla quiere plantear en Doñana".

En este sentido, ha explicado que con su Proposición de Ley, Moreno "miente, porque le están mintiendo a los agricultores de la comarca y no podemos permitir que les mienta ofreciéndole algo que él no tiene y que además va contra la legalidad y las sentencias del Tribunal de Justicia". Y también que el primer paso es recuperar el equilibrio hídrico y la protección de Doñana, "y eso aún no está garantizado".

Por tanto, y en un momento de sequía, le ha reprochado al presidente andaluz que "viene a querer ampliar las zonas regables en una comarca que lo que quiere es seguir teniendo una agricultura de primor, que tenga en los mercados internacionales el valor que tiene y que no se vea amenazada como consecuencia de que usted haya hecho una petición de imposible cumplimiento".

Con estas palabra el líder socialista andaluz le ha pedido que "retire la proposición de ley de una vez por todas. No cabe otra solución. No se pueden echar pulsos con la Comisión Europea", recriminándole que, "de manera impresentable", Moreno ha intentando "poner en cuestión la neutralidad, la imparcialidad de un órgano como la Comisión Europea".

Así, Espadas ha defendido que "Doñana no se toca, se protege. Doñana no puede ser amenazada" por unas políticas que, como ya ha advertido, pueden acarrear "sanciones", ha concluido.