El sector oficialista de Podemos, el controlado por la dirección de Pablo Iglesias en Madrid, tiene en Andalucía dos nutridos frentes decididos a emanciparse al modo federalizante. A la Izquierda Anticapitalista, liderada por Teresa Rodríguez, se añade el pujante sector errejonista, autor de un texto que combina la crítica y la proposición para ser sometido a debate en la próxima conferencia política de la formación.

Con el título de Andalucía Horizonte 2023, el partido andaluz celebrará a principios del mes de octubre su reunión política en la que se procederá al balance del recién cerrado ciclo electoral y en el que se definirán las estrategias y prioridades para los cuatro años venideros.

Dentro del medio centenar de documentos ya registrados, destaca el de la conocida como corriente errejonista, en cuya esencia sobresalen la autocrítica por lo realizado hasta la fecha, la propuesta de un modelo federal de la formación –carácter que comparte con Izquierda Anticapitalista, hegemónico en Andalucía– y el pragmatismo en las estrategia política, asumiendo la baza del municipalismo y el valor de los embrionarios círculos.

Este sector, a cuya cabeza se encuentran figuras como la senadora Esperanza Gómez o el ex líder del partido en Málaga Alberto Montero, apuesta por soltar amarras de la dirección estatal. "No podemos definir la plurinacionalidad y la autonomía territorial como un valor para el país y no hacerlo en la vertebración territorial de Podemos", señala el texto firmada por esta facción. "Sería contradictorio", abunda Gómez, quien desde su escaño en el Senado ya se vinculó al partido de Íñigo Errejón, entre otros, en la constitución del grupo parlamentario de la izquierda en la Cámara Alta.

De la crítica a la deriva de la formación desde su irrupción tras el 15-M, pasando por los últimos resultados electorales, este grupo "crítico y transversal" de Podemos apuesta por el realismo: de asaltar el cielo a surcar el suelo. "El ciclo político ha cambiado y las expectativas no se han cumplido", señala Gómez, firmante de un texto que opta por olvidar viejos anhelos de superar al PSOE para pasar a convertirse en un agente que construya alianzas con otras fuerzas.

El sector errejonista en Andalucía busca seducir al votante de la izquierda desde la moderación y el andalucismo, permaneciendo ajeno al sectarismo y hacerlo, además, con un mensaje pedagógico desde la instituciones. "Desde el respeto, creemos que las etiquetas de la izquierda tradicional no llegan a un amplio segmento de la población, que son a quienes queremos solucionar los problemas", explica Gómez, quien anota que la buscada coralidad del partido perseguir su fortalecimiento y no la ruptura.