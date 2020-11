Preguntas y respuestas sobre la ayuda de 1.000 euros para los autónomos de Andalucía

La crisis sanitaria y económica provocada por la epidemia del coronavirus ha hecho que miles de trabajadores autónomos, un grupo laboral que es fundamental en el tejido empresarial de la comunidad, viva sus momentos más duros. Por ello, la Junta de Andalucía ha implantado una serie de ayudas para aliviar la presión de los autónomos.

El Plan de Apoyo a Pymes y Autónomos en Andalucía está elaborado para ayudar a 85 actividades económicas, entre ellas, periodismo, fotografía, gimnasios, artes escénicas o agencias de viajes, estamentos que han sido añadidos recientemente a los ya existentes. Aún así, el Gobierno ha sacado un documento con preguntas y respuestas en el que intenta aclarar todas las dudas que pueden surgir a la hora de pedir este tipo de ayudas. A continuación, respondemos a las diversas cuestiones que se han podido hacer la mayoría de autónomos.

1. ¿Pueden obtener la condición de personas beneficiarias los integrantes de sociedades civiles?

Sí. Los socios no están excluidos de ello y pueden ser beneficiarios. Es decir, una persona trabajadora por cuenta propia o autónoma dada de alta en el RETA, podía recibir la subvención perfectamente. Eso sí, siempre y cuando cumpla los criterios y requisitos establecidos en el Decreto-ley 29/2020, de 17 de noviembre.

2. ¿Los autónomos colaboradores también pueden acogerse?

No. Los autónomos colaboradores no ejercen la actividad y, por tanto, no son titulares de la misma. Al no desarrollar una actividad económica donde es titular ni cumplimentar los requisitos establecidos en el artículo 205.2 de la Ley General de la Seguridad Social, no podrá beneficiarse de esta ayuda.

3. Los TRADE, regulados en el Estatuto del Trabajo, ¿les corresponde esta ayuda?

Sí. Con TRADE nos referimos a un trabajador autónomo que depende económicamente de un cliente, que puede ser una persona o una empresa, al que presta sus servicios de forma habitual, personal y directa. Por tanto, no están excluidos bajo ningún concepto.

4. Si soy autónomo, cumplo los requisitos pero estoy dado de alta en el régimen general, ¿puedo pedir la ayuda?

Sí. No hay compatibilidad por lo que no están excluidos ya que en nada interfiere con el trabajo por cuenta propia.

5. ¿Los autónomos societarios entran en este tipo de ayudas?

Los autónomos societarios podrán beneficiarse de esta subvención siempre que no estén incluidos en el supuesto previsto en el artículo 1.2c de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. En este sentido, sólo se refiere a los socios de sociedades mercantiles capitalistas, y no a los socios de sociedades mercantiles personalistas. Además, habrá que cumplir los requisitos establecidos en la ley como por ejemplo: