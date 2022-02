Juanma Moreno trata de mantener una neutralidad complicada

Ni con Isabel Díaz Ayuso, aunque tampoco con Pablo Casado. Al menos, de modo explícito. Un poco a la gallega. La dirección del PP andaluz trata de mantener una neutralidad forzada ante la crisis abierta entre los dos dirigentes populares. Juanma Moreno ha esperado a que ambos alcanzasen un acuerdo, pero, ante la imposibilidad de ello, la opinión que se comienza a manejar es la del congreso extraordinario. El momento de Juanma Moreno es el más complicado de los presidentes del PP que tienen mando en alguna autonomía, porque es el primero que debe convocar las elecciones, este mismo 2022.

No obstante, hay que recordar que Juanma Moreno estaba entre los dirigentes populares que intentó que el gallego Alberto Núñez Feijóo se hiciese cargo del partido cuando dimitió Mariano Rajoy. Cuando quedó claro que eso no era posible, por voluntad del esperado, Moreno apoyó a la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias. La crisis surgida entre Casado y Díaz Ayuso es, en este sentido, una crisis de los vencedores de aquel relevo.

De momento, el único que se ha manifestado en un sentido es el diputado almeriense Ramón Herrera, que volvió a apoyar este lunes a Casado. Otras voces se han situado en contra, aunque el partido en Andalucía logra mantenerse a raya. En un manifiesto titulado En defensa de un PP a la altura del país, un notable grupo de militantes y dirigentes medios del partido piden que una gestora se haga cargo de la formación hasta que se celebre este congreso. En este cónclave se elegiría al nuevo presidente. "Tenemos la obligación de ofrecer a los españoles una alternativa fuerte, solvente y que genere confianza", se afirma en este manifiesto que está corriendo por las redes. "Agradecemos profundamente los servicios prestados a los integrantes de la actual dirección", sostienen, a la vez que marcan el camino de que sea Casado el que convoque al Comité Ejecutivo para elegir a la gestora.

Pablo Casado ha intentado, de modo infructuoso, que Juanma Moreno se posicionase a su favor y en contra de Díaz Ayuso desde el jueves pasado. Pero no lo ha logrado, tampoco lo contrario. Sólo han respaldado al actual presidente nacional el diputado almeriense Ramón Herrero, el sevillano José Luis Sanz y el portavoz parlamentario, José Antonio Nieto. No obstante, los presidentes del PP en las provincias de Almería y de Sevilla han estado apoyando la resistencia de Casado y, en menor medida, los de Cádiz y Córdoba. Eso no significa que sean oposición a Juanma Moreno, pero forman parte del núcleo de poder que Casado y su número dos, Teodoro García Egea, han ido construyendo en las provincias.

La sevillana Virginia Pérez y el almeriense Javier Aureliano García están alienados con Casado y García Egea. La primera, con el apoyo de Génova, le logró ganar el pulso a Juanma Moreno en su congreso provincial, cuando el presidente de la Junta respaldó la alternativa del alcalde de Carmona.

En menor medida, el cordobés Adolfo Molina y el gaditano Bruno García también respaldan a la actual dirección de Génova. Aunque la división del PP andaluz sobre esto no afecta al liderazgo de Juanma Moreno, también explica la cautela con la que se ha movido durante esta crisis.