Rafael Escuredo respalda la candidatura de Juan Espadas

Quien fuese el primer presidente de un Gobierno andaluz plenamente autonómico, Rafael Escuredo, ha hecho público su apoyo a Juan Espadas como candidato a la Presidencia de la junta. En un acto que se celebra esta mañana en Antequera, la ciudad donde se firmó el pacto entre partidos que alumbró la autonomía andaluza, se ha leído la carta de apoyo de Escuredo.

El ex presidente basa su respaldo a Espadas en el respeto que ha tenido a los otros oponentes en estas primarias, la transversalidad de su discurso, que le ha permitido pactar a un lado y a otro del espectro político y a su andalucismo que "no es soberanista ni folclorista".

A iniciativa del presidente preautonómico, Plácido Fernández Viagas, se firmó el 4 de diciembre de 1978 un amplio acuerdo entre partidos, desde la comunista ORT a la Alianza Popular, para poner en marcha la autonomía andaluza, que precisaba del apoyo de todas las diputaciones y del 75% de los ayuntamientos. El acto de Espadas en Antequera ha concitado a los presidentes de diputaciones y alcaldes que respaldan a este candidato.

En su carta, Escuredo da seis razones para apoyar a Espadas. Una de ésta alude a la unidad: "Porque me consta que si ganas estas primarias lo primero que harás será incorporar en los órganos de dirección del partido a quienes hayan defendido otras opciones políticas, distintas a las tuyas, acabando así con las discrepancias internas, y unificando al PSOE-A".

En otra habla de su andalucismo: "Sé de tu andalucismo. Un andalucismo que no es soberanista, ni folclorista, sino el que se basa en la defensa de un 28 de Febrero, que ni caduca ni prescribe, y que sirvió, y lo sigue haciendo, para hacer bueno el principio de que Andalucía no admite privilegios para nadie, ni tampoco discriminaciones que coloquen a nuestra Comunidad Autónoma en un plano de desigualdad económica, fiscal, financiera o competencial, con las mal llamadas nacionalidades históricas".

En el debate del pasado martes, Luis Ángel Hierro, uno de los tres aspirantes, citó el ejemplo de Escuredo como líder socialista andaluz, capaz de hacer frente a gobiernos socialistas, en este caso, el de Felipe González, para conseguir transferencias del Estado hacia la Junta.

Pero lo que más elogia Escuredo de Espadas es su tono: "Desde que presentaste tu candidatura en estas primarias, siempre te has manifestado con el debido respeto a tus oponentes y sus seguidores, algo que echo de menos en estos tiempos que corren, pues que si uno aspira a ser respetado, lo primero que debe hacer es respetar a los demás. Y eso no solo lo has dicho, sino que lo has hecho, y esto es fundamental, porque se trata de compañeros y amigos".

"Sabes -sigue el ex presidente- que el pueblo andaluz está cansado de tanto ruido y descalificaciones personales, y busca en políticos como tú, el dialogo y el talante conciliador que siempre te ha caracterizado, para afrontar aquellas cuestiones de alcance, que sirvan para mejorar el bienestar de los andaluces".

El ex presidente también resalta el carácter dialogante de Espadas: "Sin haber dejado de ser un hombre de izquierdas, siempre has buscado la transversalidad en tu discurso político, por entender que ese es el mejor camino para que una franja importante de la sociedad andaluza, ajena a extremismos y populismos, se incorpore al proyecto que defiendes".

Escuredo es el único de los cuatro ex presidente socialista de la Junta que se ha posicionado en estas primarias, aunque Manuel Chaves y José Antonio Griñán suspendieron su militancia en el PSOE.